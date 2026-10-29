Цей прилад врятує під час вимкнень світла: його обов’язково треба мати в кожному домі

Як захистити побутову техніку від стрибків напруги / © Фото з відкритих джерел

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Під час відключень електроенергії побутова техніка може постраждати не лише через перебої з живленням, а й через різкі коливання напруги після відновлення електропостачання. Як повідомляє ДСНС України, під час користування електроприладами важливо дотримуватися правил безпеки. Один зі способів зменшити ризик пошкодження техніки — встановити стабілізатор напруги або реле контролю напруги.

Стабілізатор напруги: скільки коштує

Стабілізатор допомагає підтримувати напругу на виході в допустимих межах, компенсуючи певні коливання в електромережі. Вартість залежить від потужності пристрою, його характеристик і виробника.

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За даними ресурсу «Радіо Трек», орієнтовні ціни такі:

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від 1000 грн — для телевізорів, моніторів та іншої малопотужної техніки;

від 1700 грн — для окремих побутових приладів, зокрема опалювальних котлів;

3000–5000 грн — для потужніших моделей, які можуть забезпечувати роботу кількох пристроїв за умови достатньої потужності.

Перед купівлею потрібно перевірити сумарне навантаження техніки, яку планують підключати, та характеристики самого стабілізатора.

Реле напруги: дешевша альтернатива

Якщо бюджет обмежений, можна розглянути реле напруги. Воно автоматично відключає живлення, коли напруга виходить за встановлені межі, а після нормалізації показників може відновити подачу електроенергії з передбаченою затримкою.

Прості моделі коштують приблизно 400–500 грн. Водночас реле не вирівнює напругу, як стабілізатор, а лише відключає живлення за небезпечних значень. Тому ці пристрої виконують різні функції.

Як захистити техніку без додаткових витрат

Під час тривалого відключення електроенергії чутливі прилади варто від’єднувати від розеток. Коли світло з’явиться, не поспішайте вмикати все одночасно: зачекайте 10–15 хвилин, якщо це відповідає рекомендаціям виробника обладнання, а потім підключайте пристрої поступово.

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Важливо пам’ятати: ані стабілізатор, ані реле не гарантують захисту від усіх можливих несправностей мережі. Для потужної техніки, зокрема котлів і холодильників, захисний пристрій потрібно добирати з урахуванням технічних вимог виробника.

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