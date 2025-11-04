Цей прилад є на кожній кухні: він “з’їдає” у вас сотні кіловат електроенергії

Кухня. / © Associated Press

Духовка - це та техніка, що є на кожній кухні. Втім, багато хто не знає, що вона споживає дуже багато електроенергії.

Як зменшити витрати електроенергії, повідомляє Радіо Трек.

Більшість духовок витрачають від 2000 до 5000 Вт. Якщо регулярно використовувати її, то за місяць це може скласти 40–90 кВт·год. До слова, звичайний холодильник споживає 300–800 Вт і працює з меншою інтенсивністю.

Деякі моделі духовок продовжують споживати електроенергію навіть у режимі очікування через годинник чи дисплей. Загалом, електрична духовка може споживати до 224 кВт·год на рік.

Що допоможе зменшити витрати електрики:

розігрівайте духовку один раз і готуйте кілька страв одночасно;

вимикайте духовку за кілька хвилин до закінчення приготування, використовуючи залишкове тепло;

не відкривайте дверцята занадто часто;

якщо духовка споживає енергію у режимі очікування, то відключайте її від мережі після використання.

Інші прилади, які слід вимикати з розетки: телевізори та зарядні пристрої — вони не тільки марно споживають електроенергію, а й можуть бути причиною пожеж.

