Цей прилад "з’їдає" більше світла, ніж пилосос: "пожирач" електроенергії стоїть просто на вашій кухні

Кухня / © Credits

Реклама

У це важко повірити, але звичайний електрочайник, який є на кожній кухні, споживає дуже багато електроенергії. Більшість цих приладів мають вихідну потужність від 1800 до 3000 Вт, а це більше, ніж у пилососа.

Чому електричний чайник споживає так багато електроенергії та як зекономити, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Коли ви кип'ятите літр води, електрочайник споживає за дві хвилини приблизно стільки ж електроенергії, скільки світлодіодна лампочка за два дні.

Реклама

Енергія, яку споживає чайник, залежить від трьох речей:

кількості води, яку ви кип'ятите,

початкової температури води,

ефективності роботи пристрою.

Зауважимо, що кип’ятіння більше води, ніж потрібно, буквально викидає гроші в повітря. Якщо ви робите це кілька разів на день, рахунки зростатимуть і зростатимуть.

За даними Британського фонду енергозбереження, якби кожен користувач кип'ятив лише необхідну кількість води, то економія у масштабах країни сягала б мільйонів фунтів щорічно.

То ж як заощадити електроенергію

Кип’ятіть води стільки, скільки потрібно

Реклама

Наливайте до чайника саме стільки води, скільки вам потрібно на одну-дві склянки. Для порівняння:

кип'ятіння 1 л води витрачає приблизно 0,1 кВт⋅год,

кип'ятіння 2 л — лише 0,2 кВт⋅год.

Зауважимо, якщо половина води залишається в чайнику та охолоджується, то наступного разу, коли ви його нагріватимете, ви платите вдруге.

Не кип'ятіть воду повторно

Щоразу, коли ви кип’ятите ту саму воду, це марне витрачання електроенергії. Якщо ви плануєте випити ще одну склянку чаю через пів години, краще перелити окріп до термоса, ніж перезапускати чайник.

Реклама

Не перегрівайте воду

Не для всіх чаїв чи кави потрібен окріп. Якщо ви завжди кип’ятите воду «до клацання», то використовуєте більше електроенергії, ніж потрібно.

Якщо ваш чайник не має контролю температури, ви можете просто вимкнути його трохи раніше — коли вода починає кипіти, її температура становить близько 90°C. Це може зменшити споживання енергії до 20% під час щоденного використання.

Виберіть правильний чайник

Реклама

Не всі чайники однакові. Прилади більшої потужності кип'ятять швидше, але не завжди є економним. Для домогосподарства найкращим компромісом є чайник потужністю 1800–2200 Вт.

Зверніть увагу на матеріал, з якого він виготовлений

нержавійна сталь добре проводить тепло і довше зберігає температуру;

скло має ефектний вигляд, але швидше вихолоджується;

пластик нагрівається повільніше, що може подовжити процес приготування.

Сучасні чайники часто спокушають своїм зовнішнім виглядом: світлодіодні лампи, РК-екрани та зміна кольору під час кип'ятіння. На жаль, кожна така функція споживає додаткову електроенергію, що не впливає на ефективність нагрівання.

Нагадаємо, ми писали раніше про прилад, який також є на кожній кухні, але “з’їдає” сотні кіловат електроенергії.