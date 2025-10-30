ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
1 хв

Цей рецепт квашеної капусти підкорив Мережу — хрумка, ароматна й без маринаду

Для рецепту важливо брати соковиту та хрумку капусту, аби після квашення вона стала надзвичайно смачна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Квашена капуста.

Квашена капуста. / © Credits

Осінь - час, коли чи не кожна господиня береться квасити капусту. Безумовно, кожна має свій особливий рецепт - та й є їх надзвичайно багато.

ТСН.ua підготував рецепт квашеної капусти від кулінарної блогерки Юлії Сенич.

Інгредієнти

  • капуста - 1 кг;

  • сіль - 22 г

  • морква - 50 г.

  • лавровий лист

  • перець горошком

Приготування

  1. Мілко нашинкуйте капусту та перекладіть її у глибокий посуд. Натріть на великій терці моркву та додайте до капусти.

  2. Капусту посипте сіллю. Після цього почніть її мʼяти, щоб вона пустила сік.

  3. Покладіть на дно банки лавровий лист і перець. Далі починаємо добре утрамбовувати капусту.

  4. Кожен шар варто добре притискати, щоб капуста в банці була повністю покрита соком. Якщо сік не покриє капусту, вона почорніє і почне неприємно пахнути.

  5. Залиште капусту в банках в теплому і темному місці мінімум на три доби без кришки.

  6. Щодня варто протикати капусту дерев’яною пали, щоб знизу виходив газ. Після цього процесу натискаємо на капусту лопаткою, щоб вона знову була покрита соком.

  7. Після трьох діб капусту можна смакувати.

  8. Готову квашену капусту варто зберігати у холодильнику, сік зливати не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми писали про сприятливі дати для того, щоб квасити капусту в листопаді.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie