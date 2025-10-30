Цей рецепт квашеної капусти підкорив Мережу — хрумка, ароматна й без маринаду

Осінь - час, коли чи не кожна господиня береться квасити капусту. Безумовно, кожна має свій особливий рецепт - та й є їх надзвичайно багато.

ТСН.ua підготував рецепт квашеної капусти від кулінарної блогерки Юлії Сенич.

Інгредієнти

Мілко нашинкуйте капусту та перекладіть її у глибокий посуд. Натріть на великій терці моркву та додайте до капусти.

Капусту посипте сіллю. Після цього почніть її мʼяти, щоб вона пустила сік.

Покладіть на дно банки лавровий лист і перець. Далі починаємо добре утрамбовувати капусту.

Кожен шар варто добре притискати, щоб капуста в банці була повністю покрита соком. Якщо сік не покриє капусту, вона почорніє і почне неприємно пахнути.

Залиште капусту в банках в теплому і темному місці мінімум на три доби без кришки.

Щодня варто протикати капусту дерев’яною пали, щоб знизу виходив газ. Після цього процесу натискаємо на капусту лопаткою, щоб вона знову була покрита соком.

Після трьох діб капусту можна смакувати.