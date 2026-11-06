Режими пральної машини / © pexels.com

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Водночас у пральних машинах є ще один режим, який може стати у пригоді в багатьох побутових ситуаціях. Йдеться про функцію «Полоскання та віджим» (Rinse & Spin). Вона допомагає видалити залишки прального засобу з тканини, освіжити речі після ручного прання та впоратися з надмірною кількістю піни.

Розповідаємо, як працює цей режим пральної машини, коли його варто вмикати та чим він відрізняється від додаткового полоскання і звичайного віджимання.

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Що означає режим «Полоскання та віджим» у пральній машині

Як випливає з назви, програма складається з двох етапів: полоскання чистою водою та віджимання білизни. Спочатку пральна машина набирає воду, зазвичай холодну, і промиває тканину, щоб видалити залишки бруду, мийних засобів та інших речовин. Після цього зливає воду й запускає барабан на оберти, щоб прибрати зайву вологу з речей.

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Головна особливість цього режиму — він працює без прального порошку, гелю чи кондиціонера. Для очищення використовується лише вода.

Така програма не замінює повноцінного прання, адже не передбачає основного циклу очищення з мийним засобом. Її завдання — додатково промити тканину та видалити залишки речовин, які могли залишитися після попередньої обробки.

Варто враховувати, що налаштування залежать від моделі пральної машини. У деяких пристроях можна самостійно вибрати швидкість віджимання, в інших вона встановлена автоматично.

Коли потрібно використовувати режим полоскання та віджимання

Ця функція може бути корисною в кількох ситуаціях. Зокрема, її варто розглянути, якщо після звичайного прання на речах залишилися сліди мийного засобу або потрібно ретельно промити тканину після певної обробки.

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Якщо на одязі залишився пральний порошок

Білі розводи, мильні сліди або відчуття слизької тканини після прання можуть свідчити про те, що мийний засіб не повністю вимився. Таке трапляється, якщо порошку було забагато, барабан перевантажили або речі потребують ретельнішого полоскання.

У такому разі можна запустити режим «Полоскання та віджим». Чиста вода допоможе вимити залишки засобу з волокон тканини, а віджимання прибере надлишок вологи.

Після ручного прання

Якщо ви випрали светр, сорочку чи іншу річ вручну, але після полоскання в ній залишилося багато піни, пральна машина може допомогти завершити процес.

Покладіть річ у барабан і виберіть відповідний режим. Вода допоможе видалити залишки мийного засобу, а віджимання скоротить час висихання.

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Однак перед запуском перевірте рекомендації на етикетці одягу. Для вовни, шовку та інших делікатних матеріалів інтенсивне віджимання може бути небажаним.

Після глибокого очищення білизни

Деякі господині використовують метод глибокого очищення тканин, відомий як laundry stripping. Він передбачає замочування речей у воді з мийними компонентами, щоб видалити накопичені залишки засобів, бруд та інші забруднення.

Після такої процедури тканину потрібно ретельно промити. Режим «Полоскання та віджим» допоможе видалити залишки розчину та підготувати речі до сушіння.

Після використання засобів для виведення плям

Деякі засоби для обробки плям потрібно змивати з тканини після завершення рекомендованого часу впливу. Якщо інструкція до засобу передбачає ретельне полоскання, можна скористатися відповідною програмою пральної машини.

Наприклад, це актуально після застосування окремих домашніх засобів на основі лимонного соку. Важливо дотримуватися інструкцій виробника засобу та рекомендацій щодо догляду за конкретною тканиною.

Якщо рушники або постільна білизна залишилися дуже мокрими

Іноді після завершення циклу прання важкі речі залишаються надмірно вологими. Це може статися, якщо білизна збилася в одну грудку або пральна машина не змогла повністю відвести воду.

Якщо у вашій машинці немає окремої програми «Злив та віджим», можна скористатися режимом «Полоскання та віджим». Втім, якщо потрібно лише видалити воду, краще обрати саме злив та віджимання: ця програма не додає нової води.

Чим відрізняються полоскання та віджим, додаткове полоскання і злив та віджим

Ці три функції легко переплутати через схожі назви. Проте вони мають різне призначення, тому перед запуском варто перевірити, яку саме програму пропонує ваша пральна машина:

Полоскання та віджим (Rinse & Spin). Машина набирає чисту воду, промиває білизну, зливає воду та віджимає речі. Пральний засіб не використовується. Додаткове полоскання (Extra Rinse). Ця функція додає ще один етап полоскання до основної програми прання. Вона допомагає видалити залишки порошку, гелю або кондиціонера, які могли залишитися після стандартного циклу. Злив та віджим (Drain & Spin). Програма відкачує воду з барабана та віджимає білизну. Нової води машина не набирає. Її використовують, коли речі потрібно лише звільнити від зайвої вологи.

Отже, якщо потрібно змити залишки прального засобу, обирайте полоскання та віджим. Якщо хочете ретельніше прополоскати білизну після основного прання, скористайтеся додатковим полосканням. А коли речі вже чисті, але залишилися мокрими, підійде злив та віджим.

Які речі не варто віджимати на високих обертах

Попри користь режиму, він підходить не для всіх тканин. Програма «Полоскання та віджим» у багатьох моделях передбачає досить інтенсивне віджимання, яке може пошкодити делікатні вироби.

Особливо уважно потрібно ставитися до таких речей:

вовняний одяг, який може втратити форму;

шовкові вироби, чутливі до механічного впливу;

речі з декоративними елементами, вишивкою, бісером або паєтками;

тонкі тканини, які потребують делікатного догляду.

Перед запуском програми перевірте етикетку виробу. Якщо виробник рекомендує ручне прання або забороняє машинне віджимання, дотримуйтеся цих вимог. За можливості встановіть мінімальну швидкість обертання або скористайтеся делікатним режимом.

Чи потрібно часто використовувати цей режим

Постійно запускати «Полоскання та віджим» немає потреби. Це допоміжна програма, яка стане у пригоді тоді, коли потрібно додатково промити речі без використання мийних засобів.

Якщо після звичайного прання одяг чистий, не має слідів порошку та добре виполосканий, додатковий цикл не потрібен. Натомість у разі надлишку піни, ручного прання або необхідності змити залишки спеціального засобу ця функція може бути корисною.

Також пам’ятайте: режими та їхні можливості відрізняються залежно від виробника й моделі пральної машини. Перед використанням незнайомої програми варто зазирнути до інструкції пристрою.

FAQ

Для чого потрібен режим «Полоскання та віджим» у пральній машині?

Він призначений для промивання одягу чистою водою без прального порошку чи гелю з подальшим віджиманням. Режим допомагає видалити залишки мийних засобів, виполоскати речі після ручного прання або змити спеціальні засоби після обробки тканини.

Чим відрізняється додаткове полоскання від звичайного полоскання та віджимання?

Додаткове полоскання додає ще один етап промивання до основної програми прання. Режим «Полоскання та віджим» запускається окремо: машина набирає чисту воду, промиває білизну, зливає її та віджимає речі. Першу функцію зазвичай використовують, коли хочуть ретельніше виполоскати одяг після основного циклу, другу — для окремого промивання без повторного прання.

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