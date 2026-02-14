ТСН у соціальних мережах

Цей режим пральної машини рятує кросівки від бруду і зносу — дізнайтеся який

Бігові кросівки після пробіжки по міському асфальту чи лісовій стежці часто виглядають так, ніби пройшли через бій: пил, бруд, сліди поту. Головне питання для власників — як прати кросівки, щоб вони не втратили форму, колір та амортизацію.

Тетяна Мележик
Прання кросівок у пральній машині: який режим вибрати

Прання кросівок у пральній машині: який режим вибрати / © pexels.com

Оптимальний варіант: делікатний режим за температури до 30°C із низькими обертами віджимання (400–600 об/хв) або без нього, без сушіння. Такий підхід видаляє до 99% бруду та бактерій і зберігає структуру взуття, що підтверджують рекомендації виробників пральних машин і брендів кросівок.

Які кросівки можна прати в машинці

Не всі моделі витримують машинне прання. Текстильні та сітчасті кросівки переносять його добре, тоді як шкіряні або з мембраною Gore-Tex краще чистити вручну, щоб не втратити форму та водонепроникність.

Правильна підготовка:

  • Зніміть шнурки та устілки.

  • Обробіть плями щіткою з м’яким гелем.

  • Для сушіння заповніть взуття папером — це зберігає форму.

Такий догляд подовжує життя кросівок на 20–30% порівняно з грубою чисткою.

Підготовка до прання: фундамент успіху

Перед машинним пранням витратьте 10–15 хвилин на підготовку — це визначає 70% успіху:

  • Шнурки: помістіть у сітчастий мішечок і прайте окремо.

  • Устілки: промийте милом вручну та висушіть окремо.

  • Підошва: очистіть жорсткою щіткою з пастою з харчової соди.

  • Верх взуття: м’яка щітка з гелем або слабким розчином оцту (1:1 з водою) ефективно знімає плями.

Не забудьте перевірити шви та елементи: зміцніть слабкі місця перед пранням. Протріть устілки спиртом для дезінфекції — це знищує 95% бактерій.

Мішечок для прання зменшує удари об барабан і вібрацію до 50%, захищаючи кросівки та машинку.

Ідеальний режим прання

Золотий стандарт для більшості кросівок:

  • Делікатний режим або «Взуття»;

  • Температура: до 30°C;

  • Віджимання: 400–600 об/хв або без нього;

  • Цикл: 30–45 хвилин, без замочування;

  • Мийний засіб: рідкий гель без відбілювача (30–50 мл на пару), додатково можна кілька крапель ефірної олії лаванди для антибактеріального ефекту;

  • Завантаження: не більше 1–2 пар з рушниками для балансу барабана.

Сучасні моделі деяких пральних машин мають програми «ActiveWear» або «Sneakers», які економлять воду і дбайливо рухають барабан. Якщо такої програми немає — комбінуйте «Делікатний» + «Без віджимання».

Прання залежно від матеріалу

  1. Синтетика та текстиль: витримують машинку. Для білих кросівок можна додати кисневий відбілювач — сяятимуть як нові.

  2. Шкіра та замша: тільки ручне прання — вода пошкоджує матеріал.

  3. Мембрана Gore-Tex: слабкий розчин гелю, сушка з папером, чистка раз на 3 місяці, щоб зберегти дихаючі властивості тканини.

Ручне прання: надійний план Б

Для дорогих чи делікатних моделей:

  • Замочіть у теплій воді (25–30°C) на 10 хвилин.

  • Щіткуйте круговими рухами, промийте під душем.

  • Для боротьби з запахом — посипте содою на ніч.

  • Цей метод захищає деталі і матеріали преміум-моделей.

