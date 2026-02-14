Прання кросівок у пральній машині: який режим вибрати / © pexels.com

Оптимальний варіант: делікатний режим за температури до 30°C із низькими обертами віджимання (400–600 об/хв) або без нього, без сушіння. Такий підхід видаляє до 99% бруду та бактерій і зберігає структуру взуття, що підтверджують рекомендації виробників пральних машин і брендів кросівок.

Які кросівки можна прати в машинці

Не всі моделі витримують машинне прання. Текстильні та сітчасті кросівки переносять його добре, тоді як шкіряні або з мембраною Gore-Tex краще чистити вручну, щоб не втратити форму та водонепроникність.

Правильна підготовка:

Зніміть шнурки та устілки.

Обробіть плями щіткою з м’яким гелем.

Для сушіння заповніть взуття папером — це зберігає форму.

Такий догляд подовжує життя кросівок на 20–30% порівняно з грубою чисткою.

Підготовка до прання: фундамент успіху

Перед машинним пранням витратьте 10–15 хвилин на підготовку — це визначає 70% успіху:

Шнурки: помістіть у сітчастий мішечок і прайте окремо.

Устілки: промийте милом вручну та висушіть окремо.

Підошва: очистіть жорсткою щіткою з пастою з харчової соди.

Верх взуття: м’яка щітка з гелем або слабким розчином оцту (1:1 з водою) ефективно знімає плями.

Не забудьте перевірити шви та елементи: зміцніть слабкі місця перед пранням. Протріть устілки спиртом для дезінфекції — це знищує 95% бактерій.

Мішечок для прання зменшує удари об барабан і вібрацію до 50%, захищаючи кросівки та машинку.

Ідеальний режим прання

Золотий стандарт для більшості кросівок:

Делікатний режим або «Взуття»;

Температура: до 30°C;

Віджимання: 400–600 об/хв або без нього;

Цикл: 30–45 хвилин, без замочування;

Мийний засіб: рідкий гель без відбілювача (30–50 мл на пару), додатково можна кілька крапель ефірної олії лаванди для антибактеріального ефекту;

Завантаження: не більше 1–2 пар з рушниками для балансу барабана.

Сучасні моделі деяких пральних машин мають програми «ActiveWear» або «Sneakers», які економлять воду і дбайливо рухають барабан. Якщо такої програми немає — комбінуйте «Делікатний» + «Без віджимання».

Прання залежно від матеріалу

Синтетика та текстиль: витримують машинку. Для білих кросівок можна додати кисневий відбілювач — сяятимуть як нові. Шкіра та замша: тільки ручне прання — вода пошкоджує матеріал. Мембрана Gore-Tex: слабкий розчин гелю, сушка з папером, чистка раз на 3 місяці, щоб зберегти дихаючі властивості тканини.

Ручне прання: надійний план Б

Для дорогих чи делікатних моделей: