Цей режим пральної машини рятує кросівки від бруду і зносу — дізнайтеся який
Бігові кросівки після пробіжки по міському асфальту чи лісовій стежці часто виглядають так, ніби пройшли через бій: пил, бруд, сліди поту. Головне питання для власників — як прати кросівки, щоб вони не втратили форму, колір та амортизацію.
Оптимальний варіант: делікатний режим за температури до 30°C із низькими обертами віджимання (400–600 об/хв) або без нього, без сушіння. Такий підхід видаляє до 99% бруду та бактерій і зберігає структуру взуття, що підтверджують рекомендації виробників пральних машин і брендів кросівок.
Які кросівки можна прати в машинці
Не всі моделі витримують машинне прання. Текстильні та сітчасті кросівки переносять його добре, тоді як шкіряні або з мембраною Gore-Tex краще чистити вручну, щоб не втратити форму та водонепроникність.
Правильна підготовка:
Зніміть шнурки та устілки.
Обробіть плями щіткою з м’яким гелем.
Для сушіння заповніть взуття папером — це зберігає форму.
Такий догляд подовжує життя кросівок на 20–30% порівняно з грубою чисткою.
Підготовка до прання: фундамент успіху
Перед машинним пранням витратьте 10–15 хвилин на підготовку — це визначає 70% успіху:
Шнурки: помістіть у сітчастий мішечок і прайте окремо.
Устілки: промийте милом вручну та висушіть окремо.
Підошва: очистіть жорсткою щіткою з пастою з харчової соди.
Верх взуття: м’яка щітка з гелем або слабким розчином оцту (1:1 з водою) ефективно знімає плями.
Не забудьте перевірити шви та елементи: зміцніть слабкі місця перед пранням. Протріть устілки спиртом для дезінфекції — це знищує 95% бактерій.
Мішечок для прання зменшує удари об барабан і вібрацію до 50%, захищаючи кросівки та машинку.
Ідеальний режим прання
Золотий стандарт для більшості кросівок:
Делікатний режим або «Взуття»;
Температура: до 30°C;
Віджимання: 400–600 об/хв або без нього;
Цикл: 30–45 хвилин, без замочування;
Мийний засіб: рідкий гель без відбілювача (30–50 мл на пару), додатково можна кілька крапель ефірної олії лаванди для антибактеріального ефекту;
Завантаження: не більше 1–2 пар з рушниками для балансу барабана.
Сучасні моделі деяких пральних машин мають програми «ActiveWear» або «Sneakers», які економлять воду і дбайливо рухають барабан. Якщо такої програми немає — комбінуйте «Делікатний» + «Без віджимання».
Прання залежно від матеріалу
Синтетика та текстиль: витримують машинку. Для білих кросівок можна додати кисневий відбілювач — сяятимуть як нові.
Шкіра та замша: тільки ручне прання — вода пошкоджує матеріал.
Мембрана Gore-Tex: слабкий розчин гелю, сушка з папером, чистка раз на 3 місяці, щоб зберегти дихаючі властивості тканини.
Ручне прання: надійний план Б
Для дорогих чи делікатних моделей:
Замочіть у теплій воді (25–30°C) на 10 хвилин.
Щіткуйте круговими рухами, промийте під душем.
Для боротьби з запахом — посипте содою на ніч.
Цей метод захищає деталі і матеріали преміум-моделей.