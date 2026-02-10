Цей режим прання коштує вам найбільше: експерти пояснюють чому

Який режим прання витрачає більше світла / © Pixabay

У часи, коли економія ресурсів стає пріоритетом, ми зазвичай звертаємо увагу на дрібниці, забуваючи про справжнього «енергетичного монстра» у ванній. Багато хто думає, що пральна машина найбільше витрачає воду, але насправді вона не менш ненажерлива у плані електроенергії.

Найбільший «пожирач» світла — високі температури

Може здатися, що головний споживач енергії — це обертання барабана. Насправді найбільше електрики йде на нагрівання води за допомогою ТЕНа. І саме тут ховається головна небезпека для вашого рахунку.

Найенерговитратніший режим — прання за високой температури. Режим «Бавовна», наприклад, зазвичай використовує 80–90 градусів. Щоб нагріти 10-15 літрів холодної води до такої температури, машинка працює на повну потужність близько 40 хвилин.

Порівняння споживання електроенергії:

Прання за 30° — 0,3–0,5 кВт/год;

Прання за 90° — 2–2,5 кВт/год.

Якщо ваша мета — чистий і безпечний одяг, насправді достатньо 40–60 градусів для більшості речей. Така температура ефективно знищує бактерії, наприклад, на кухонних рушниках. Єдиний випадок, коли можна ризикнути і прати в окропі — це дитячий одяг.

Прості зміни у звичках прання допоможуть зменшити витрати світла і суттєво зекономити гроші.