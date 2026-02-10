ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Цей режим прання коштує вам найбільше: експерти пояснюють чому

Високі платіжки за комунальні послуги можуть з’являтися не лише через лампочки чи телевізори. Часто головним «споживачем» у вашій оселі виявляється пральна машина.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який режим прання витрачає більше світла

Який режим прання витрачає більше світла / © Pixabay

У часи, коли економія ресурсів стає пріоритетом, ми зазвичай звертаємо увагу на дрібниці, забуваючи про справжнього «енергетичного монстра» у ванній. Багато хто думає, що пральна машина найбільше витрачає воду, але насправді вона не менш ненажерлива у плані електроенергії.

Найбільший «пожирач» світла — високі температури

Може здатися, що головний споживач енергії — це обертання барабана. Насправді найбільше електрики йде на нагрівання води за допомогою ТЕНа. І саме тут ховається головна небезпека для вашого рахунку.

Найенерговитратніший режим — прання за високой температури. Режим «Бавовна», наприклад, зазвичай використовує 80–90 градусів. Щоб нагріти 10-15 літрів холодної води до такої температури, машинка працює на повну потужність близько 40 хвилин.

Порівняння споживання електроенергії:

  • Прання за 30° — 0,3–0,5 кВт/год;

  • Прання за 90° — 2–2,5 кВт/год.

Якщо ваша мета — чистий і безпечний одяг, насправді достатньо 40–60 градусів для більшості речей. Така температура ефективно знищує бактерії, наприклад, на кухонних рушниках. Єдиний випадок, коли можна ризикнути і прати в окропі — це дитячий одяг.

Прості зміни у звичках прання допоможуть зменшити витрати світла і суттєво зекономити гроші.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie