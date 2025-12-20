Навіщо і як обрізати новорічну ялинку / © unsplash.com

ТСН.ua пояснює, навіщо потрібне обрізання, коли його проводити та яких помилок варто уникати.

Навіщо обрізати новорічну ялинку

Обрізання допомагає дереву краще вбирати воду, зберігати хвою та мати охайний вигляд протягом усіх свят. Воно відкриває свіжий зріз стовбура, через який ялинка активно поглинає вологу. Без цього кроку дерево швидше пересихає й починає обсипатися.

Основні переваги обрізання:

Подовжує свіжість ялинки. Покращує поглинання води. Допомагає сформувати симетричну крону. Зменшує осипання хвої.

Як обрізати зрізану ялинку

Перед установкою у підставку слід зрізати 1–2,5 см стовбура знизу гострим інструментом або пилкою. Це відкриває пори й дозволяє дереву активно вбирати воду. Після обрізання ялинку потрібно одразу поставити у підставку з водою, щоб зріз не підсох.

Корисні поради:

Видаліть сухі та пошкоджені гілки. Формуйте крону, не зрізаючи більше третини гілки. Використовуйте лише чисті секатори.

Обрізання ялинки у горщику

Для дерев у горщиках обрізання проводять мінімально — видаляють лише сухі або зайві пагони. Центральна верхівка має залишатися цілою, щоб дерево росло рівно. Старі гілки не обрізають, бо вони не відновлюються.