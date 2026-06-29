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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

Цей тест покаже, наскільки ви уважні: знайдіть особливий кавун

Цей тест покаже, наскільки ви уважні. Спробуйте знайти особливий кавун.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон / © Pexels

У Мережі з’явилася нова головоломка, яка перевіряє уважність і швидкість мислення. Учасникам тесту пропонують знайти серед безлічі шматочків кавуна один особливий, у якому немає жодної насінини.

Про це повідомляють «Патріоти України».

На зображенні представлено 250 скибочок кавуна, і лише одна з них повністю очищена від кісточок. Розробники завдання зазначають, що на пошук правильної відповіді дається всього 5 секунд.

За словами творців головоломки, таке обмеження за часом суттєво ускладнює завдання, хоча на перший погляд воно здається легким.

Знайдіть особливий кавун

Знайдіть особливий кавун

«Кавун без кісточок за 5 секунд можуть виявити лише спокійні та розважливі люди», — зазначили автори оптичної ілюзії.

Для успішного проходження тесту користувачам радять максимально зосередитися і швидко оцінити весь малюнок загалом.

Нагадаємо, світ сповнений місць, про які знають навіть ті, хто ніколи не відкривав атлас. Мачу-Пікчу, Бермудський трикутник, Ангкор-Ват чи Петра давно стали символами своїх регіонів і приваблюють мільйони туристів. Але чи легко пригадати, де саме вони розташовані?

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Дата публікації
Кількість переглядів
300
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