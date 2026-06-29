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- Категорія
- Різне
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Цей тест покаже, наскільки ви уважні: знайдіть особливий кавун
Цей тест покаже, наскільки ви уважні. Спробуйте знайти особливий кавун.
У Мережі з’явилася нова головоломка, яка перевіряє уважність і швидкість мислення. Учасникам тесту пропонують знайти серед безлічі шматочків кавуна один особливий, у якому немає жодної насінини.
Про це повідомляють «Патріоти України».
На зображенні представлено 250 скибочок кавуна, і лише одна з них повністю очищена від кісточок. Розробники завдання зазначають, що на пошук правильної відповіді дається всього 5 секунд.
За словами творців головоломки, таке обмеження за часом суттєво ускладнює завдання, хоча на перший погляд воно здається легким.
«Кавун без кісточок за 5 секунд можуть виявити лише спокійні та розважливі люди», — зазначили автори оптичної ілюзії.
Для успішного проходження тесту користувачам радять максимально зосередитися і швидко оцінити весь малюнок загалом.
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