Проблема не в самому блонді, а в його відтінку. Деякі тони здатні безжально оголити всі вікові нюанси зовнішності. Саме тому стилісти наполягають: після 50 важливо обирати не модний, а “правильний” блонд — той, що освіжає, а не старить.

Найбільший ризик — надто холодні, попелясті або майже білі відтінки. Вони різко контрастують із природним кольором волосся, особливо коли з’являється сивина. Через це пасма виглядають строкато, а обличчя — втомленим і тьмяним. Такий блонд підкреслює сухість шкіри, зморшки та нерівний тон, надаючи образу суворості й додаючи кілька зайвих років.

Є й інший підступний момент: холодні відтінки “вимикають” тепло обличчя. Шкіра може набувати сіруватого або блідо-жовтого підтону, який підсилює враження виснаженості. До того ж цей блонд вимагає постійної корекції — відросла сивина стає помітною майже одразу, змушуючи регулярно бігати до салону.

Набагато виграшніше після 50 працюють теплі блонд-відтінки. Медові, карамельні, золотисті тони повертають обличчю сяйво, пом’якшують риси та створюють природний перехід між натуральним волоссям і фарбованими пасмами. Саме вони роблять образ живим і доглянутим. Ще одне вдале рішення — балаяж або м’які розтяжки кольору: без різких меж, без жорсткого контрасту, із максимально делікатним маскуванням сивини.

Водночас не варто сліпо гнатися за трендами. Ідеальний блонд — це той, що гармоніює з тоном шкіри, кольором очей і загальним образом. Вдалий відтінок здатен освіжити, підкреслити природну красу та подарувати відчуття молодості. Невдалий — навпаки, зробить акцент на віці й сивині.

Після 50 блонд має бути вашим союзником. Обирайте теплі, натуральні відтінки, уникайте різких переходів і довіряйте професіоналам — тоді волосся матиме не лише стильний, а й здоровий вигляд, сяйливим та по-справжньому молодим.