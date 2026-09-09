Як повернути білизну білим речам / © pexels.com

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Проте існує простий спосіб, яким користувалися ще задовго до появи сучасних засобів для прання. Йдеться про синьку для білизни — незвичний на вигляд засіб, який може зробити білі тканини візуально яскравішими.

Що таке синька для білизни

Синька для прання — це спеціальний засіб із синім пігментом, який додають до води під час прання або полоскання білих речей. Попри насичений колір, її завдання зовсім не полягає в тому, щоб пофарбувати одяг у блакитний.

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Принцип дії досить простий. З часом біла тканина може набувати теплого жовтого або сірого відтінку. Синій і жовтий кольори є протилежними, тому невелика кількість синього пігменту візуально нейтралізує небажану жовтизну. У результаті тканина здається чистішою та білішою.

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Важливо розуміти: синька не є відбілювачем і не видаляє плями. Вона працює переважно як оптичний засіб, який змінює сприйняття кольору тканини.

Чому біла білизна з часом жовтіє або сіріє

Навіть якщо регулярно прати білі речі, вони поступово можуть втрачати яскравість. На стан тканини впливають багаторазове прання, залишки мийних засобів та інші фактори.

Крім того, ефект оптичного підсвічування, який часто присутній у нових білих тканинах, поступово слабшає після численних циклів прання. Саме тому старі рушники або постільна білизна вже не виглядають такими білосніжними, як після покупки.

Саме тут і може стати в пригоді синька для білизни: невелика кількість пігменту компенсує теплий відтінок і повертає тканині більш холодний, свіжий вигляд.

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Як використовувати синьку для білизни

Головне правило — ніколи не наносити концентровану синьку безпосередньо на тканину. Її потрібно попередньо розвести у воді, щоб пігмент рівномірно розподілився і не залишив синіх слідів.

Для стандартного прання в оригінальному методі рекомендується змішати приблизно ¼ чайної ложки синьки з одним літром холодної води. Розчин має вийти дуже світло-блакитним, а не насичено синім.

Далі спосіб залежить від типу пральної машини:

Пральна машина з верхнім завантаженням: розведений засіб додають під час фінального полоскання. Пральна машина з фронтальним завантаженням або HE-машина: синьку можна налити у відсік для кондиціонера, щоб вона потрапила до білизни на потрібному етапі циклу. Для розведення краще використовувати холодну воду, оскільки гаряча вода може негативно впливати на пігмент. Перед використанням також варто обов’язково ознайомитися з інструкцією конкретного засобу, адже концентрація різних продуктів може відрізнятися.

Чим синька відрізняється від відбілювача

Ці засоби не варто плутати.

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Відбілювач призначений для хімічної обробки тканини та боротьби з певними плямами й забрудненнями. Натомість синька для прання не очищає тканину від плям — вона лише допомагає зробити білий колір візуально чистішим.

Тому синьку не слід сприймати як повноцінну заміну пральному порошку, плямовивіднику чи відбілювачу. Її завдання значно простіше — компенсувати жовтуватий або сіруватий відтінок білих тканин.

Чому не можна переборщувати із синькою

У цьому випадку більше — зовсім не означає краще.

Якщо додати надто багато засобу або недостатньо його розвести, на тканині може з’явитися помітний блакитний відтінок. Саме тому синьки потрібно зовсім небагато, а розчин має бути лише злегка блакитним.

Правильне дозування та ретельне розведення допомагають пігменту розподілитися рівномірно, не залишаючи плям чи смуг.

Чи справді варто спробувати цей старий спосіб

Якщо ви шукаєте спосіб як відбілити білі речі та освіжити їхній колір, синька може стати цікавим варіантом. Особливо коли проблема полягає не у стійких плямах, а саме в тому, що тканина стала тьмяною, сірою або пожовклою.

Цей метод не є новою тенденцією: синьку використовували протягом століть, задовго до появи сучасних пральних засобів. Сьогодні старий метод знову привертає увагу завдяки простому принципу дії — замість того щоб агресивно впливати на тканину, він допомагає візуально скоригувати її відтінок.

FAQ

Як використовувати синьку для білизни?

Синьку потрібно спочатку розвести в холодній воді, а потім додати до прання відповідно до типу пральної машини та інструкції на упаковці. Для методу, описаного в оригінальному матеріалі, використовується приблизно ¼ чайної ложки засобу на літр холодної води. Розчин має бути світло-блакитним.

Як відбілити білі речі без відбілювача?

Якщо білі речі стали жовтуватими або сірими, можна спробувати синьку для білизни. Вона не видаляє забруднення, а завдяки невеликій кількості синього пігменту візуально нейтралізує жовтий відтінок, через що тканина здається білішою та свіжішою.

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