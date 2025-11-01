Ці 11 кімнатних дерев швидко озеленять будь-який простір

Диффенбахія / © Pexels

Кімнатні дерева здатні миттєво змінити атмосферу оселі — зробити її затишнішою, теплішою та більш природною. Як зазначає експертка з рослин Сідні Д’Аміко, обираючи дерево для дому, варто враховувати не лише розмір горщика чи частоту поливу, а насамперед — рівень освітлення.

Про це повідомило видання Real Simple.

Серед кімнатних дерев є види, що ростуть особливо швидко — за рік можуть додати до метра висоти. Їх можна придбати невеликими саджанцями, а вже через кілька місяців вони стануть головною прикрасою кімнати.

Грошове дерево (Pachira aquatica)

Популярна рослина, яку часто називають символом удачі. Вона здатна виростати до 60 см на рік. Для активного росту грошовому дереву потрібне яскраве або середнє непряме світло й регулярний, але помірний полив.

Авокадо Хасса (Hass Avocado)

Це не лише декоративне дерево, а й плодоносна рослина, що може рости в приміщенні. Досягає до 3,6 метра у висоту й виростає приблизно на 70 см на рік. Найкраще почувається на сонячному місці, а поливати слід лише після висихання ґрунту.

Юка (Yucca)

Ідеальний вибір для тих, хто не має часу на постійний догляд. Вона добре переносить посуху, любить яскраве непряме світло та мінімальний полив. Навесні й улітку рослину варто поливати раз на тиждень, а взимку — лише зрідка.

Оливкове дерево Арбекіна (Olea europaea ‘Arbequina’)

Ця середземноморська рослина може рости в приміщенні, хоча й повільніше, ніж надворі. Вона полюбляє сонце, тому найкраще розмістити її біля вікна. Поливати потрібно після висихання верхніх 5 см ґрунту.

Дерево-парасолька (Schefflera arboricola)

Щороку додає близько 60 см зросту й відоме своєю густою кроною. Потребує яскравого, непрямого освітлення та регулярного поливу. За умови правильного догляду стає виразним акцентом у кімнаті.

Лайм Кіффера (Kaffir Lime)

Плодоносне дерево, яке росте швидко й добре почувається в кімнатних умовах. Для нього потрібен вологий, дренований ґрунт і багато сонячного світла.

Карликове бананове дерево Кавендіша (Dwarf Cavendish Banana)

Одне з найшвидше зростаючих кімнатних дерев: за рік досягає 2–3 метрів і може давати плоди. Потребує не менше ніж п’ять годин прямого сонячного світла на день і рясного поливу.

Диффенбахія (Dieffenbachia)

Добре підходить для приміщень із невеликим доступом до світла. Виростає до 1,8 метра й додає кілька десятків сантиметрів щороку. Легко адаптується до умов міських квартир.

Монстера деліціоза (Monstera deliciosa)

Це одна з наймодніших рослин останніх років. Її великі, вирізані листки створюють тропічну атмосферу, а річний приріст може сягати 60 см. Любить яскраве, непряме світло та вологий ґрунт.

Каучуконосний фікус (Ficus elastica)

Класична кімнатна рослина, що виростає до 2 метрів. Невибаглива у догляді — достатньо непрямого світла та поливу раз на кілька тижнів.

Фігове дерево з листям, схожим на скрипку (Ficus lyrata)

Це ефектна рослина з великими глянсовими листками. За рік може зрости на 60 см і швидко досягти висоти стелі. Потребує яскравого, непрямого світла та ретельного поливу — без надлишку й пересихання.

Ці види не лише швидко ростуть, а й допомагають створити природну атмосферу у квартирі, покращують якість повітря й стають живими декоративними елементами, які гармонійно поєднуються з будь-яким інтер’єром.

Нагадаємо, Кімнатні рослини потребують більше води влітку, адже тоді вони активно ростуть і мають більше доступу до сонячного світла. Втім, восени та взимку потрібно негайно змінити графік поливу кімнатних рослин.