Ці 4 трави покращать смак овочів і допоможуть позбутися шкідників

Кріп / © Pixabay

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Трави на городі можуть бути не лише ароматною добавкою до страв, а й природними помічниками у догляді за овочами. Садівники радять використовувати метод сумісної посадки, який допомагає економити місце на грядках, покращувати смак урожаю та зменшувати кількість шкідників без застосування хімічних засобів.

Про це повідомило видання House Beautiful.

За словами фахівців, деякі трави приваблюють корисних комах, які знищують попелицю та інших небажаних гостей, а також створюють сприятливі умови для росту овочевих культур.

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Однією з найефективніших рослин називають кріп. Його квіти приваблюють сонечок, журчалок і паразитичних ос, які допомагають контролювати популяцію шкідників. Особливо добре кріп поєднується з огірками та перцем.

Не менш корисним вважається коріандр. Його дрібні білі квіти слугують джерелом нектару для запилювачів і корисних комах. Найкраще він росте у дещо затінених ділянках городу.

Для помідорів рекомендують висаджувати поруч базилік. Експерти зазначають, що така комбінація може позитивно впливати на смак томатів. Крім того, сильний аромат базиліка здатний відлякувати деяких шкідників, зокрема білокрилку та трипсів.

Ще однією вдалою рослиною для сумісної посадки є літній чабер. Його радять висаджувати поряд із квасолею, оскільки він допомагає стримувати поширення жуків та інших комах-шкідників.

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