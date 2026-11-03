Ці 5 порід собак можуть стати справжнім випробуванням для господарів: кінолог пояснив чому

Такса / © Associated Press

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Деякі породи собак можуть стати справжнім випробуванням навіть для досвідчених власників. Причина не в агресивності чи поганому характері, а в особливостях поведінки, які ускладнюють виховання та дресування.

Кінолог Кейсі Рей, який має понад 30 років досвіду роботи із собаками, назвав п’ять порід, з якими власникам може бути особливо складно. Про це повідомляє Express.

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За словами фахівця, проблема часто виникає тоді, коли люди обирають собаку, не враховуючи її темпераменту, потреб та власного способу життя. Через невідповідність очікувань реальності страждати можуть як господарі, так і їхні улюбленці.

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Які породи собак найскладніше дресувати

Такса

Попри милий зовнішній вигляд, такси можуть бути надзвичайно впертими та галасливими. Кінолог, який сам мав собаку цієї породи, зазначив, що їх буває важко мотивувати під час навчання.

Водночас він назвав такс чудовими собаками, наголосивши, що труднощі пов’язані насамперед із дресування.

Рет-тер’єр

Ці собаки вирізняються високим інтелектом, енергійністю та швидкою реакцією на подразники. Породу історично використовували для полювання та роботи на фермах.

За словами Рея, рет-тер’єри постійно перебувають у русі та шукають, за чим можна погнатися або на що погавкати. Така активність може виснажувати недосвідчених власників і створювати труднощі під час навчання.

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Англійський бультер’єр

Бультер’єри відомі своєю грайливістю, відданістю та прихильністю до господарів. Однак їхня впертість вимагає особливого підходу.

Кінолог розповів, що неодноразово працював із представниками цієї породи й стикався зі складнощами. На його думку, бультер’єрам потрібен терплячий власник, який розумітиме їхній характер і послідовно займатиметься вихованням.

Мініатюрний пінчер

Невеликі розміри цих собак можуть вводити в оману. Мініатюрні пінчери мають енергійний, сміливий та незалежний характер.

Рей зауважив, що вони можуть гостро реагувати на навколишні подразники та провокувати конфлікти, не зважаючи на розміри інших собак. Власники часто недооцінюють, наскільки непростим може виявитися виховання такого маленького улюбленця.

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Чау-чау

Найскладнішою породою у своєму рейтингу кінолог назвав чау-чау. Ці пухнасті собаки відомі незалежністю, стриманістю та захисними інстинктами.

За словами експерта, поведінку чау-чау буває важко передбачити навіть професійним дресувальником. Він також розповів, що знає людей, яких кусали представники цієї породи.

Саме тому, на його думку, чау-чау більше підходять досвідченим власникам, які вміють розуміти поведінку собак.

Що варто знати перед вибором собаки

Кейсі Рей наголосив, що жодну із перелічених порід не слід вважати поганою чи непридатною для домашнього утримання. Усі вони здатні досягати високих результатів у дресування, однак деякі потребують значно більше зусиль і терпіння.

Експерт радить перед придбанням собаки оцінити власний досвід, спосіб життя та готовність приділяти час вихованню.

Незалежно від породи, важливими залишаються регулярне навчання, належна соціалізація та відповідальний догляд. Також фахівці рекомендують не залишати собак наодинці з маленькими дітьми без нагляду дорослих.

Нагадаємо, деякі породи собак вирізняються особливо сильною прив’язаністю до господарів. Експерти назвали п’ять порід, представники яких відомі своєю відданістю, хоча проявляють її по-різному.

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