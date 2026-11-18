Які продукти знижують холестерин — 5 рекомендацій дієтологині / © pexels.com

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Щоб знизити рівень холестерину та підтримати здоров’я серця, недостатньо лише відмовитися від жирної їжі. Дієтологиня назвала п’ять груп продуктів, які варто додати до щоденного раціону для зменшення ризику серцево-судинних захворювань.

Про це пише Mirror із посиланням на експертку з харчування компанії Nature’s Best Даніель Летербі.

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За словами фахівчині, люди, які прагнуть контролювати рівень холестерину, часто насамперед обмежують жирні продукти. Однак такий підхід не враховує, що деякі жири, навпаки, необхідні для нормальної роботи організму.

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Вона наголошує, що навіть за нормального рівня так званого поганого холестерину можуть зберігатися інші ризики для серцево-судинної системи. Тому важливо не лише скорочувати споживання насичених жирів, а й забезпечувати організм корисними поживними речовинами.

П’ять продуктів, які допоможуть знизити холестерин

Жирна риба

Лосось, скумбрія і сардини містять омега-3 жирні кислоти, які сприяють підтриманню здоров’я серця.

Британська Національна служба охорони здоров’я (NHS) радить їсти рибу щонайменше двічі на тиждень, причому одна порція має бути жирною. Підійдуть як свіжі, так і заморожені чи консервовані продукти. Водночас варто звертати увагу на кількість солі, особливо в копченій та готовій приправленій рибі.

Горіхи

Мигдаль і волоські горіхи є джерелами ненасичених жирів, клітковини та магнію. Останній необхідний для нормального функціонування м’язів, зокрема серцевого.

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Експертка рекомендує додавати невелику жменю горіхів до каш, салатів або використовувати їх як перекушування.

Бобові

Квасоля, сочевиця та нут містять рослинний білок і клітковину, водночас маючи низький вміст насичених жирів.

Завдяки цьому бобові можуть стати альтернативою деяким м’ясним стравам. Їхнє регулярне вживання допомагає зробити харчування збалансованішим і кориснішим для серця.

Оливкова олія

Цей продукт багатий на мононенасичені жири, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи.

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Дієтологиня радить замінювати оливковою олією продукти з високим вмістом насичених жирів, зокрема вершкове масло. Проте зловживати нею не варто через високу калорійність.

Листова зелень

Шпинат, рукола та капуста кале забезпечують організм вітамінами й мінералами, необхідними для підтримання здоров’я серця.

Додавати такі овочі до меню досить просто. Наприклад, шпинат можна використовувати під час приготування пасти, капусту кале — додавати до супів, а руколою замінювати салат айсберг.

Що ще важливо для здоров’я серця

Даніель Летербі підкреслює, що зменшення кількості насичених жирів у раціоні справді може сприяти зниженню холестерину. Проте не менш важливо регулярно вживати продукти, багаті на клітковину, ненасичені жири та необхідні поживні речовини.

За її словами, ключ до здоровішого харчування полягає не лише у відмові від певних страв, а й у правильній заміні одних продуктів іншими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вівсянка містить клітковину, яка допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Однак дієтологи назвали ще два продукти, які можуть зробити такий сніданок кориснішим для серця.

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