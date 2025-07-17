Ці 5 приладів тягнуть найбільше електроенергії: як зменшити рахунки за світло на 30% вже зараз

Які побутові прилади тягнуть найбільше світла / © www.freepik.com/free-photo

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Навіть коли техніка не працює, деякі прилади продовжують «тягнути» електроенергію у режимі очікування, непомітно збільшуючи суми в рахунках. Особливо це відчутно в період підвищення тарифів. Розповідаємо про п’ять найбільш енерговитратних пристроїв у побуті та способи, які допоможуть зекономити на платіжках за світло. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Найбільші «пожирачі» електроенергії у домі: топ-5 приладів

Прально-сушильна машина — до 12% у платіжці. Цей комбінований прилад споживає близько 4,5–6 кВт/год за цикл, особливо якщо використовувати сушку. Волога білизна вимагає багато енергії для повного висушування. Як зекономити? Треба прати за температури 40 °C, це допоможе скоротити витрати до 60%. Також повністю завантажуйте барабан, сушіть білизну на повітрі, обирайте моделі приладу з енергокласом А+++. Сушильна машина — до 11% від загального споживання електроенергії. Сушарки окремо або в комбінації витрачають 3–5 кВт/год за один цикл, особливо моделі без теплового насоса. Щоб зекономити на сплаті за світло, треба сушити речі на балконі та вибирати сушарки з тепловим насосом. Морозильна камера — близько 8% у річному споживанні. Цей прилад працює цілодобово і споживає від 250 до 400 кВт/год на рік, залежно від моделі. Необхідно регулярно розморожувати камеру для підвищення ефективності та слідкувати за герметичністю ущільнювача, щоб не виходив мороз. Тримайте температуру на рівні -18°C, цього достатньо для довготривалого зберігання продуктів. Холодильник із морозилкою. Навіть сучасні моделі споживають 150–300 кВт/год на рік, а старі — ще більше. Щоб зекономити на рахунках за світло, не відкривайте часто дверцята, бо це збільшує витрати енергії на відновлення температури. Не ставте в холодильник гарячі страви, це змушує компресор працювати інтенсивніше. Температура в холодильнику має бути +4°C, у морозилці -18°C. Пральна машина — до 7% у платіжці. Прання за високої температури — від 60 до 90 °C, може витратити до 2 кВт/год за цикл. Варто прати за температури не більше 40 °C. Завжди завантажуйте барабан на повну, але не перевищуйте рекомендовану норму.

Багато приладів продовжують споживати енергію в режимі очікування, наприклад, телевізори, мікрохвильовки чи ноутбуки. У середньому це до 10% витрат на електроенергію щомісяця. Вимикайте з розетки усе, що не використовується постійно.

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