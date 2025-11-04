Ці 5 речей у ванній можуть нашкодити вашому здоров’ю: що потрібно негайно викинути

ванна кімната / © Unsplash

Багатьом здається, що ванна кімната — це найчистіше місце у домі. Проте фахівці попереджають: через вологу й тепло ця зона — ідеальне середовище для розвитку бактерій і цвілі.

Про це повідомило видання Mirror.

З часом навіть звичні речі можуть накопичувати мікроорганізми, що спричиняють проблеми зі шкірою, травленням або дихальною системою. Експерти радять звернути увагу на п’ять предметів, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я.

Зубні щітки

Зубна щітка — одна з найважливіших, але водночас найзабрудненіших речей у ванній. На її щетині накопичуються бактерії, залишки пасти та мікрочастинки, які потрапляють із повітря під час змивання унітаза — явище, відоме як «туалетний шлейф».

Фахівці радять міняти щітку щонайменше раз на три місяці або частіше, якщо вона зношена. Після використання її потрібно ретельно промити, струсити воду й поставити вертикально для висихання. Якщо хтось у домі хворів, усі щітки слід одразу замінити.

Мочалки та губки

Люфи й губки добре очищають шкіру, але утримують вологу, залишки мила та бруд, що створює сприятливі умови для розмноження бактерій. Їх варто промивати після кожного використання, просушувати у добре вентильованому місці та періодично дезінфікувати гарячою водою або оцтом.

Експерти радять міняти губки кожні 1–2 місяці, а якщо вони набули неприємного запаху чи стали слизькими — одразу викинути.

Рушники

Навіть чистий на вигляд рушник може містити мікроби, піт і частинки шкіри. Якщо тканина не висихає повністю, у ній накопичуються бактерії.

Фахівці рекомендують прати банні рушники після трьох-чотирьох використань при температурі не нижче 60°C. Їх потрібно добре висушувати перед повторним використанням. Якщо рушник має затхлий запах або став твердим — час його замінити.

Килимки у ванній

Килимок постійно вбирає воду після душу. Якщо під ним є гумова основа, волога не випаровується, і там швидко з’являється пліснява.

Щоб уникнути цього, килимки потрібно прати щотижня у гарячій воді та добре просушувати. Вологий килимок не можна залишати на підлозі. Якщо з’явився неприємний запах чи плями — його варто викинути.

Прострочені засоби гігієни та косметика

Тривале зберігання косметики у вологій ванній пришвидшує розвиток бактерій. Прострочені шампуні, креми чи лосьйони можуть викликати подразнення шкіри або очей.

Фахівці радять регулярно перевіряти терміни придатності та викидати засоби, яким понад рік після відкриття. Зберігати косметику краще у прохолодному, сухому місці з щільно закритими кришками.

