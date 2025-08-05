Ці 5 знаків зодіаку найчастіше руйнують свій шлюб: не через зраду, а через характер

Які знаки зодіаку руйнують свій шлюб / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Розповідаємо, які знаки зодіаку розлучаються найчастіше, їм ніяк не вдається зберегти свої сімейні стосунки.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Чому важко: імпульсивний, упертий, не завжди вміє слухати. Овни щиро кохають, але часто перетягують ковдру на себе. Їхня потреба завжди бути правими іноді шкодить гармонії у стосунках. У шлюбі з Овном потрібно вміти не лише кохати, а й тримати баланс.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Чому важко: нестабільність, зміни настрою, любов до свободи. Близнята легко закохуються, але так само легко втрачають інтерес. Їм потрібно багато спілкування і новизни. Монотонність шлюбу їх лякає, тому стабільне сімейне життя часто здається їм пасткою.

Реклама

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Чому важко: прагнення до незалежності, несприйняття обмежень. Стрільці — вільні особистості, які не терплять контролю. Якщо партнер намагається їх прив’язати до себе, Стрільці починають віддалятися. Їм потрібно багато простору — як фізичного, так і емоційного.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Чому важко: емоційна закритість, нестандартне бачення стосунків. Водолії можуть бути вірними партнерами, але емоційно холодними. Їх важко зрозуміти, бо вони рідко розкривають свої справжні почуття. Їхній шлюб може триматися на логіці та спільних інтересах, але точно не на емоціях.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Чому важко: надмірна критичність, перфекціонізм. Діви часто прагнуть до ідеалу, тому вимагають цього як від себе, так і від партнера. Це призводить до хронічного незадоволення у стосунках. Їхня звичка вказувати на недоліки може призводити до конфліктів і відчуження.