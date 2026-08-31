Ви можете цього не помічати: лікар назвав 7 ознак того, що організм старіє

Підвищується артеріальний тиск / © Credits

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Часто вікові зміни починаються всередині організму і можуть тривалий час залишатися непомітними.

Про це лікар Бабак Ашрафі розповів виданню Metro.

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Він перелічив зміни в організмі, які можуть ставати характернішими з віком, серед них:

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порушення сну

зниження лібідо

проблеми з ерекцією

зміни артеріального тиску та рівня холестерину

набір ваги й довше відновлення після фізичних навантажень

Водночас медик наголосив, що не кожну проблему зі здоров’ям варто пояснювати винятково віком. Деякі симптоми потребують уваги та консультації фахівця.

1. Підвищується артеріальний тиск

З віком кровоносні судини можуть ставати менш еластичними. Через це зростає ймовірність підвищення артеріального тиску.

Підступність гіпертонії полягає в тому, що людина може почуватися цілком нормально і не мати очевидних симптомів.

Саме тому лікар радить регулярно контролювати показники тиску. Для здорової дорослої людини орієнтиром зазвичай вважають рівень нижче 120 мм рт. ст. для систолічного та 80 мм рт. ст. — для діастолічного тиску.

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2. Може змінитися рівень холестерину

Холестерин також здатен змінюватися протягом життя, навіть якщо харчові звички людини суттєво не змінилися.

На його рівень можуть впливати вік, спадковість, фізична активність, раціон та інші захворювання. Водночас підвищений холестерин зазвичай не має виражених симптомів.

Регулярні аналізи дозволяють вчасно помітити зміни та за необхідності скоригувати спосіб життя або разом із лікарем розглянути лікування.

3. Стає складніше контролювати вагу

Ще одна поширена зміна — підтримувати звичну вагу стає важче.

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За словами Ашрафі, однією з причин може бути поступова втрата м’язової маси. М’язова тканина потребує енергії, тому зі зменшенням її кількості організму може знадобитися менше калорій.

Особливо це помітно в разі малорухливого способу життя.

Лікар рекомендує підтримувати м’язи за допомогою регулярних силових навантажень, залишатися фізично активними та дотримуватися збалансованого харчування.

4. Після тренувань потрібно більше часу на відновлення

З віком фізичні навантаження можуть відчуватися інакше. Після тренування організму іноді потрібно більше часу на відновлення, а скутість у м’язах може триматися довше.

Однак це не означає, що від спорту потрібно відмовлятися.

Поєднання кардіонавантажень, силових вправ і роботи над рухливістю допомагає підтримувати м’язи, кістки та серцево-судинну систему.

5. Може знижуватися лібідо

Статевий потяг також може змінюватися з віком через коливання рівня гормонів.

У чоловіків рівень тестостерону зазвичай поступово знижується. У жінок значні гормональні зміни можуть відбуватися під час перименопаузи та менопаузи.

Водночас на лібідо впливають не лише вік і гормони. Причинами змін можуть бути стрес, недостатній сон, певні медикаменти та інші проблеми зі здоров’ям.

Якщо зниження сексуального потягу значне і супроводжується постійною втомою або іншими симптомами, лікар радить не списувати це автоматично на старіння.

6. З’являються проблеми з ерекцією

Еректильні труднощі також можуть частіше виникати з віком. Проте регулярні проблеми з досягненням або підтриманням ерекції потребують уваги.

Причини можуть бути психологічними, а іноді такі порушення пов’язані з підвищеним тиском, високим рівнем холестерину або діабетом.

У деяких випадках проблеми з ерекцією можуть стати приводом для детальнішої перевірки стану серцево-судинної системи.

7. Змінюється сон

Ще одна характерна зміна стосується сну. Людина може частіше прокидатися вночі, починати прокидатися раніше або довше засинати.

За словами Ашрафі, з віком люди можуть проводити менше часу у глибоких стадіях сну. На це впливають, зокрема, зміни гормональних процесів, пов’язаних з мелатоніном і кортизолом, а також робота внутрішнього біологічного годинника.

Водночас тривалі проблеми з засинанням або частими пробудженнями не варто вважати неминучим наслідком старіння. Якщо вони регулярно повторюються, варто звернутися до лікаря.

Як підтримувати організм із віком

Фахівці радять звертати увагу на повсякденні звички, які можуть допомогти зберегти здоров’я у міру старіння. Серед них — регулярна фізична активність, збалансоване харчування, якісний сон, відмова від куріння і помірне вживання алкоголю.

Також важливо проходити планові медичні обстеження та контролювати основні показники здоров’я.

На процес старіння впливає і спадковість. За даними досліджень, приблизно 20–30% здорового старіння можуть бути пов’язані з генетичними факторами.

Тому поява певних вікових змін сама собою не означає наявності захворювання. Однак якщо стан організму помітно змінився або виникли нові симптоми, краще обговорити їх із медичним фахівцем, а не просто списувати все на вік.

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