Ці 7 слів змусять дитину піти з незнайомцем: застереження для батьків

Дитина / © Pixabay

Реклама

Австралійська експертка Ніккі Джуркутц попередила батьків про підступну фразу, що апелює до дитячої доброти. Злочинці часто використовують прохання про допомогу, щоб заманити дитину.

Про це пише Daily Mail.

Колишня парамедикиня та засновниця Tiny Hearts Education Ніккі Джуркутц звертає увагу на одну фразу, якою часто користуються зловмисники, щоб зіграти на природному прагненні дітей допомагати.

Реклама

«Ваша дитина вже завтра добровільно піде з незнайомцем після цієї фрази, якщо ви її не навчите», — сказала вона.

«Ти можеш допомогти мені знайти моє цуценя?» За словами експертки, ефективність цієї фрази полягає в тому, що вона апелює до цінностей, які самі ж батьки прищеплюють дітям.

«Для дитини це звучить як правильний вчинок. Ми виховуємо наших дітей добрими й готовими допомагати. І саме це робить цю фразу ефективною», — пояснила Джуркутц.

Таке прохання не видається загрозливим — навпаки, воно звучить безпечно й навіть позитивно, через що дитині важко одразу зрозуміти небезпеку.

Реклама

«Безпечні дорослі не просять дітей про допомогу. Якщо дорослому потрібна допомога, він звертається до іншого дорослого. Якщо ж він просить дитину — щось не так», — наголосила експертка.

Поради батькам, як запобігти викраденню дитини

Джуркутц акцентувала, що це просте правило допомагає дітям швидко зорієнтуватися навіть у стресових ситуаціях. Окрім цього, вона радить батькам заздалегідь відпрацьовувати з дітьми можливі сценарії поведінки, щоб ті знали, як діяти без вагань.

Наприклад:

Якщо хтось каже: «Ти можеш допомогти мені знайти моє цуценя?» — дитина має не вступати в розмову й одразу відійти.

Якщо звучить пропозиція: «У мене в машині є цукерки, хочеш подивитися?» — дитина може відповісти: «Я піду запитаю у мами».

Якщо кажуть: «Мама попросила мене тебе забрати» — дитина має запитати: «Яке кодове слово?»

Експертка наголошує, що підготовка відіграє ключову роль, адже в незнайомих обставинах діти часто діють інтуїтивно.

Реклама

«Готуйтеся до будь-якого випадку. Ви не завжди можете бути поруч, але ваш голос може бути з ними. Повторюйте ці фрази з дітьми, поки вони не стануть автоматичними. Тому що в критичний момент у них не буде часу думати — вони діятимуть так, як їх навчили», — розповіла Джуркутц.

Попри серйозність теми, вона підкреслює: такі розмови необов’язково мають лякати. Важливо подавати їх спокійно й практично, формуючи у дитини впевненість.

«Відпрацювання таких ситуацій удома знімає напруженість і допомагає дітям впевнено знати, як діяти», — пояснила експертка.

Її застереження також звертає увагу на складність для батьків: як поєднати виховання доброти й чуйності з питаннями безпеки.

Реклама

«Ми витрачаємо багато часу, виховуючи дітей добрими та готовими допомагати. Це чудова риса. Але водночас ми маємо дати їм чіткі правила, які допоможуть залишатися в безпеці», — сказала Джуркутц.

Експерти зазначають: проста настанова про те, що безпечні дорослі не звертаються до дітей по допомогу, може стати для дитини важливим орієнтиром у небезпечній ситуації.

До слова, у Чернівцях 37-річний батько чотирьох дітей викрав 13-річну дівчинку, заманивши її до авто дорогою з навчання. Зловмисник відібрав у дитини телефон та вивіз до порожнього будинку родичів у селі. Поліція розшукувала дівчинку дві доби за допомогою аеророзвідки та кінологів. Її знайшли неушкодженою, а чоловіка затримали. В машині фігуранта виявили кайданки. Свій вчинок він дивно пояснив бажанням «навчити» підлітку не сідати до незнайомців.

Новини партнерів