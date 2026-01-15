- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Ці багаторічники квітнуть від весни до глибокої осені: не треба часто підживлювати й поливати
Які багаторічні квіти прикрашатимуть сад цілий сезон, не вимагаючи складного догляду, частого поливу та підживлення.
Кожен садівник мріє про квіти, які радуватимуть погляд від перших теплих днів весни до пізньої осені. Ідеальним варіантом стають багаторічні рослини, які не потребують частого поливу і регулярного внесення добрив. Вони довговічні, невибагливі і постійно квітнуть, тому прикрашатимуть клумбу та сад увесь сезон.
Які багаторічники цвітуть цілий сезон: їх треба посадити у своєму саду
Лаванда. Рослина цінується не лише за ніжний фіолетовий колір і приємний аромат, але й за невибагливість. Вона чудово переносить спеку та посуху, не потребує частого поливу й підживлення. Компактні кущики утворюють акуратні бордюри, а квіти приваблюють корисних комах.
Хоста — ідеальна рослина для затінених ділянок саду. Вона швидко росте, утворює густі кущі та прикрашає доріжки навіть без цвітіння. Листя різних відтінків додає декоративності, а догляд обмежується лише рідким поливом у посуху.
Алісум багаторічний утворює щільний квітковий килим, що радує око від весни до пізньої осені. Дрібні ароматні квіти приваблюють бджіл і джмелів, а невибагливість дозволяє висаджувати рослину навіть уздовж вузьких бордюрів. Регулярний догляд практично не потрібен, лише мінімальний полив у посуху.
Ехінацея цінується за яскраві суцвіття та стійкість до погодних умов. Вона не потребує частого поливу і підживлення, а її насичені кольори рослини прикрасять сад навіть у спекотне літо. Крім декоративності, ехінацея також відома своїми цілющими властивостями.