Ці багаторічники квітнуть від весни до глибокої осені: не треба часто підживлювати й поливати

Кожен садівник мріє про квіти, які радуватимуть погляд від перших теплих днів весни до пізньої осені. Ідеальним варіантом стають багаторічні рослини, які не потребують частого поливу і регулярного внесення добрив. Вони довговічні, невибагливі і постійно квітнуть, тому прикрашатимуть клумбу та сад увесь сезон.

Лаванда. Рослина цінується не лише за ніжний фіолетовий колір і приємний аромат, але й за невибагливість. Вона чудово переносить спеку та посуху, не потребує частого поливу й підживлення. Компактні кущики утворюють акуратні бордюри, а квіти приваблюють корисних комах.

Хоста — ідеальна рослина для затінених ділянок саду. Вона швидко росте, утворює густі кущі та прикрашає доріжки навіть без цвітіння. Листя різних відтінків додає декоративності, а догляд обмежується лише рідким поливом у посуху.

Алісум багаторічний утворює щільний квітковий килим, що радує око від весни до пізньої осені. Дрібні ароматні квіти приваблюють бджіл і джмелів, а невибагливість дозволяє висаджувати рослину навіть уздовж вузьких бордюрів. Регулярний догляд практично не потрібен, лише мінімальний полив у посуху.