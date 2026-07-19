Ці багаторічники мають рости на вашій клумбі: квітнуть від весни до осені й не потребують догляду

Які морозостійкі багаторічники, що довго цвітуть / © Freepik

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Багато власників присадибних ділянок мріють про клумбу, яка тішитиме яскравими квітами весь сезон, але не вимагатиме постійного поливу, підживлення чи пересаджування. Саме тому дедалі більшої популярності набувають багаторічні рослини. Вони можуть рости на одному місці кілька років поспіль, добре переносять різні погодні умови та щороку знову прикрашають сад. Якщо правильно підібрати рослини, клумба квітнутиме від ранньої весни до пізньої осені без особливого догляду.

Лілійник

Лілійник вважається одним із найневибагливіших багаторічників. Він легко переносить спеку, короткочасну посуху й майже не хворіє. Рослина швидко розростається, утворюючи пишні кущі з великою кількістю квітконосів.

Залежно від сорту лілійники цвітуть із червня до серпня, а різноманіття кольорів дозволяє створити яскраві композиції.

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Ехінацея

Ехінацея не лише прикрашає клумбу великими рожевими, білими або пурпуровими квітами, а й приваблює бджіл і метеликів.

Вона добре переносить літню спеку, не боїться сонця та здатна рости навіть на не надто родючих ґрунтах. Цвіте з липня майже до перших осінніх заморозків.

Котовник

Котовник часто називають одним із найкращих багаторічників для ледачого саду. Його дрібні синьо-фіолетові суцвіття вкривають кущі майже все літо.

Після першої хвилі цвітіння достатньо злегка обрізати пагони — і рослина швидко випустить нові квітконоси.

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Деревій декоративний

Сучасні сорти деревію мають не лише білі, а й жовті, рожеві, червоні та помаранчеві суцвіття.

Рослина прекрасно переносить посуху, практично не потребує підживлення й чудово почувається навіть на бідних ґрунтах. Цвітіння триває від кінця весни до вересня.

Рудбекія

Рудбекію легко впізнати за великими золотистими квітами з темною серединкою. Саме вона створює відчуття сонячного літа навіть у похмуру погоду.

Рослина невибаглива, добре переносить різні погодні умови й цвіте до жовтня.

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Герань садова

Не варто плутати її з кімнатною пеларгонією. Садова герань швидко утворює густі декоративні кущики, які вкриваються ніжними квітами різних відтінків.

Після завершення цвітіння її листя також залишається красивим і декоративним, а восени часто набуває яскравого червонуватого кольору.

Очиток

Наприкінці літа, коли більшість рослин уже відцвітає, клумбу починає прикрашати очиток.

Його великі рожеві або бордові суцвіття залишаються декоративними до самих морозів, а сама рослина майже не потребує поливу.

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Астильба

Для затінених куточків саду чудовим вибором стане астильба. Вона утворює пухнасті суцвіття білого, рожевого, бузкового або малинового кольору.

Найкраще росте на вологому ґрунті й не потребує складного догляду.

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