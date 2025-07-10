Ці бур’яни знищують увесь урожай: 3 рослини, які не можна залишати на городі

Які бур’яни глушать городні культури / © pixabay.com

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Бур’яни — це не просто небажані рослини на городі. Вони активно конкурують із овочевими культурами за воду, світло та поживні речовини, пригнічуючи їхній ріст і розвиток, чим значно знижують урожайність. Особливо небезпечно залишати деякі види, які здатні буквально заглушити всі рослини. Розповідаємо, посилаючись на ресурс news.hochu.ua, які три найагресивніші бур’яни, їх треба знищувати без жалю.

Осот

Ця рослина має досить симпатичний вигляд, а яскраво-жовті квіти приваблюють бджіл. Однак це лише ілюзія користі. Насправді, цей бур’ян має потужну кореневу систему, яка здатна проникати на глибину до 3 метрів. Через це осот виснажує ґрунт, витягує вологу і мінерали, необхідні для овочевих культур.

Що особливо небезпечно:

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Осот швидко розмножується, навіть невеликий шматочок кореня здатен дати новий пагін.

Виділяє речовини, які пригнічують сусідні рослини.

Може стати розсадником шкідників, які ховаються в густому листі.

Пирій повзучий

Пирій легко сплутати із пшеницею чи вівсом, однак цей бур’ян — справжній агресор. Його корені розповзаються під землею на великі відстані, обплутуючи коріння овочевих культур.

Яка небезпека пирію:

Висмоктує з ґрунту азот і вологу, чим послаблює городні рослини.

Витісняє культури з грядки, особливо картоплю, моркву, цибулю.

Здатен знижувати врожай до 50%, якщо вчасно не позбутися його.

Окрім того, пирій часто переносить грибкові захворювання, які вражають сусідні рослини.

Кропива

Хоч кропива й відома своїми цілющими властивостями, у городі вона поводиться як справжній пожирач ресурсів. Росте стрімко, легко адаптується і за короткий час покриває великі площі.

Чому кропива шкідлива на городі:

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Вбирає вологу й азот у великих кількостях, виснажуючи ґрунт.

Створює густу тінь, що блокує сонячне світло для городини.

Може стати місцем скупчення шкідників, зокрема попелиці.

Кропиву краще вирощувати окремо, наприклад, на компостній ділянці чи в затіненій зоні, подалі від овочевих рослин.