Ці чагарники можуть знищити ваш сад: експерти склали список небажаних рослин

Чагарники часто використовують для озеленення подвір’я, адже вони додають об’єму та кольору. Водночас частина популярних декоративних видів здатна завдати шкоди — від витіснення місцевих рослин до впливу на тварин.

Фахівці з садівництва наголошують: деякі чагарники швидко поширюються, забирають ресурси у сусідніх рослин і порушують природний баланс. Саме тому перед висаджуванням радять перевіряти, чи не входить обраний вид до переліку інвазивних у конкретному регіоні.

Серед таких рослин — палаючий кущ (Euonymus alatus), відомий яскравим осіннім забарвленням. Його насіння активно розносять птахи та інші тварини, що сприяє швидкому поширенню. У результаті він може витісняти місцеві трав’янисті та деревні види.

Пляжна троянда (Rosa rugosa), яку висаджували для зміцнення берегів, також має здатність агресивно розростатися. Вона поширюється як насінням, так і кореневищами, поступово займаючи території та витісняючи місцеву флору.

Японський барбарис (Berberis thunbergii) приваблює яскравими ягодами, однак вважається інвазивним. Крім того, він може слугувати середовищем для кліщів, а його колючки ускладнюють догляд і контроль за рослиною.

Метеликовий кущ (Buddleia) відомий здатністю приваблювати комах, але водночас швидко поширюється та витісняє місцеві рослини. Через складність контролю цей вид у низці випадків відносять до шкідливих бур’янів.

Нандіна (Nandina domestica), або «небесний бамбук», привертає увагу декоративністю, однак її ягоди можуть бути токсичними для птахів і деяких тварин. Це створює додаткові ризики, особливо в періоди, коли інші джерела їжі обмежені.

Аґрусові кущі (Ribes spp.), попри їстівні плоди, можуть переносити грибкове захворювання — іржу білої сосни. Це становить загрозу для місцевих хвойних дерев і може спричиняти серйозні наслідки для екосистеми.

Крушина (Rhamnus spp.), яку колись використовували як декоративну рослину, нині вважається шкідливим бур’яном. Вона формує густі зарості, що блокують доступ світла та ускладнюють розвиток інших рослин, а також важко піддається видаленню.

Кущова жимолость (Lonicera maackii) активно поширюється корінням і насінням. Вона витісняє місцеві види, може оголювати ґрунт і сприяти ерозії, а також впливати на рослини поруч через виділення хімічних речовин.

Живоплоти з бирючини (Ligustrum) часто висаджують для створення природних огорож. Проте деякі види здатні швидко розростатися, утворювати густі зарості й пригнічувати інші рослини, порушуючи баланс екосистеми.

Осіння олива (Elaeagnus umbellata) також належить до агресивних видів. Її ягоди поширюють птахи та ссавці, що сприяє швидкому розселенню. Рослина може змінювати склад ґрунту й затінювати місцеву рослинність.

