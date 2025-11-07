ТСН у соціальних мережах

Ці чотири знаки зодіаку найчастіше розлучаються: астрологія пояснює причини

Астрологи зазначають, що Близнята, Овни, Риби та Стрільці найчастіше стикаються з розлученнями. Саме у представників цих знаків зодіаку шлюбні стосунки часто опиняються під загрозою.

Знаки зодіаку, які частіше за інших розводяться

Знаки зодіаку, які частіше за інших розлучаються / © unsplash.com

Близнята

Близнята за своєю природою допитливі та завжди шукають нові враження. Їхнє прагнення швидко закінчувати стосунки походить із потреби в різноманітті та постійних змінах. Брак часто здається їм обмежувальним і нудним.

Їхня подвійна натура вимагає інтелектуальної стимуляції та партнера, який може йти з ними крок у крок. Коли взаємини стають одноманітними або передбачуваними, Близнята швидко шукають нові можливості та пригоди.

Овен

Овни цінують свободу й незалежність. Їхні імпульсивність і нетерплячість ускладнюють пошук компромісів у стосунках. Конфлікти можуть бути емоційно насиченими, і, відчуваючи обмеження, Овен часто відсторонюється або припиняє взаємини.

Тривалі стосунки потребують терпіння, тоді як Овни схильні шукати швидкі рішення і миттєве задоволення, що іноді ставить під загрозу стабільність шлюбу.

Риби

Риби — романтичні та чутливі натури. Вони люблять мріяти про справжнє кохання, але бояться відкритих конфліктів і суперечок. Часто Риби накопичують образи, мовчки страждаючи, доки ситуація не стає критичною.

Для Риб партнер — джерело тепла й натхнення. Але в разі появи непорозумінь вони можуть замкнутися і віддалитися. Щирий і прямий діалог допомагає зберегти гармонію у стосунках.

Стрілець

Стрільці цінують свободу та пригоди, що робить їх непростими партнерами. Вони часто ідеалізують своїх коханих і швидко закінчують стосунки, якщо реальність не відповідає очікуванням. Страх зобов’язань і постійне прагнення до нового роблять розлучення серед Стрільців досить частими.

Для Стрільця шлюб іноді відчувається як клітка. Він хоче подорожувати, пізнавати світ і зберігати повну незалежність. Стабільне й розмірене життя часто суперечить його прагненню до свободи, тому тривалі взаємини можуть швидко зруйнуватися, якщо обоє партнери неготові йти на компроміси.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

