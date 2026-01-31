Всесвіт випробує ці знаки зодіаку 2026 року / © Pixabay

Для цих знаків 2026 рік вимагатиме трохи більше зусиль, ніж від інших. Перед ними постануть зміни, які потребуватимуть мужності, зрілості та чесного самоаналізу. Кожне успішно пройдене випробування зробить їх сильнішими, відточить навички та підніме на нову сходинку розвитку.

Овен

Овни, ваші випробування розпочнуться вже на початку року. У лютому 2026 року Сатурн, планета дисципліни, структури та довгострокового успіху, увійде у ваш знак. Ця планета приносить виклики, від яких не втечеш, але ви зазвичай приймаєте їх з відвагою.

Може виникнути спокуса діяти необачно, але Сатурн навчить терпінню, відповідальності та зваженим рішенням. На початку може здатися, що щось уповільнює ваш прогрес або стримує вас. Не здавайтеся. Крок за кроком рухайтеся вперед — саме через ці обмеження ви станете найстабільнішою та найзрілою версією себе.

Водолій

Транзит Плутона через ваш знак протягом наступних 18 років — серйозне випробування, і тиск 2026 року лише посилиться. Північний вузол Місяця увійде у ваш знак наприкінці липня, а в лютому відбудеться сонячне затемнення у вашому знаку. Цей рік обіцяє бути непростим.

Все це може здаватися складним і навіть лякаючим, але випробування мають трансформуючу силу. Ви навчитеся краще розуміти себе та свої межі, а також турбуватися про стосунки з іншими. Переживши цей період, ви станете сильнішими, усвідомленішими та впевненішими у собі, а ваш внутрішній розвиток зросте на новий рівень.

Лев

2026 рік принесе вам безліч успіхів і магічних можливостей, але також виклики. У вашому знаку перебуватиме Південний вузол Місяця, що символізує речі, людей і звички, від яких потрібно відпустити. Всесвіт перевірятиме вашу готовність розлучитися з тим, що більше не служить вашому розвитку.

Це можуть бути токсичні партнери, виснажливі дружні стосунки або робота, яка забирає енергію. Прощатися завжди нелегко, але це необхідно для руху вперед. На щастя, Юпітер, планета удачі та можливостей, увійде у ваш знак наприкінці червня. Якщо ви готові до змін, на вас чекає період виняткового зростання та щедрості.

Терези

У лютому Сатурн увійде у знак Овна, створюючи пряме протистояння вашому знаку. Така енергія може спричиняти труднощі у стосунках, обов’язках і життєвих рішеннях. Протягом року ви зіткнетеся з перешкодами, які вимагатимуть рішучості та внутрішньої сили.

Хоч рік і буде насиченим випробуваннями, він не буде суцільною рутиною. Кожне випробування зробить вас стійкішими та краще підготує до майбутнього. Не здавайтеся, навіть коли важко. Вірте, що всі події мають свою мету, і все, через що ви проходите, веде до більшого внутрішнього балансу та спокою.