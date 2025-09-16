Які дерева не можна обрізати восени

Осінь для садівника — час підготовки фруктових дерев до зими. Багато хто береться за секатор і обрізає дерева, щоб полегшити їм зимування. Та не всі культури терплять таке втручання. Є плодові дерева, які саме восени закладають квіткові бруньки, і будь-яке пошкодження гілок у цей період означає втрату майбутнього врожаю.

Які дерева не можна обрізати восени, бо урожаю наступного року не буде

Абрикос. У вересні-жовтні абрикос формує більшість квіткових бруньок. Якщо видалити гілки в цей час, ви буквально зріжете потенційні плоди, тож наступного року фруктів не буде.

Черешня та вишня. Ці культури особливо чутливі до обрізання восени. Втрата пагонів призводить до зменшення кількості плодових бруньок, а також підвищує ризик підмерзання деревини.

Слива. Слива закладає урожай на однорічних приростах, тому будь-яке обрізання восени нівелює врожайність наступного сезону.

Персик. Він формує бруньки пізніше за інші кісточкові, тому обрізання в осінній період забирає у дерева можливість рясно плодоносити.

Чому варто дочекатися весни й не обрізати ці дерева

Закладення врожаю: восени більшість кісточкових дерев формує бруньки.

Захист від морозу: свіжі зрізи погано загоюються й стають сприятливим середовищем для інфекцій та морозобоїн.

Збереження сил дерева: після обрізання восени воно витрачає енергію на загоєння, а не на підготовку до зимівлі.

Коли треба обрізати кісточкові дерева

Найбезпечніше формувати крону й видаляти зайві гілки навесні, коли рух соку ще не почався, але дерево вже прокидається після зими. У цей період воно краще відновлюється та не втрачає майбутній урожай.