Ці домашні добрива вважаються найкращими для підвищення урожайності солодкого перцю

Які добрива найкращі для перцю / © pixabay.com

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Солодкий перець належить до культур, які дуже чутливо реагують на нестачу поживних речовин. Навіть на родючому ґрунті рослини можуть повільно розвиватися, скидати зав’язь або формувати дрібні плоди. Саме тому досвідчені городники регулярно використовують натуральні підживлення, які допомагають зміцнити кореневу систему, прискорити ріст і значно підвищити врожайність. Найцінніше те, що багато ефективних добрив можна приготувати власноруч із доступних інгредієнтів.

Деревний попіл — природне джерело калію для великих плодів

Одним із найкращих домашніх добрив для перцю агрономи називають деревний попіл. Він містить калій, кальцій, магній та цілий комплекс мікроелементів, які необхідні рослинам під час цвітіння та плодоношення.

Для приготування підживлення достатньо розчинити склянку просіяного попелу у 10 літрах води та дати суміші настоятися протягом доби. Таким розчином поливають перець під корінь раз на два-три тижні. Калій сприяє формуванню великих, м’ясистих плодів і покращує їхній смак.

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Настій кропиви стимулює зростання і зміцнює рослини

Кропива вважається одним із найцінніших зелених добрив для городніх культур. Вона багата на азот, залізо, калій та інші корисні речовини, які легко засвоюються рослинами.

Для приготування настою подрібнену кропиву заливають водою і залишають бродити на 7-10 днів. Перед використанням концентрат розводять водою у співвідношенні 1:10. Таке підживлення особливо корисне на початку літа, коли перець активно нарощує зелену масу та готується до цвітіння.

Дріжджовий розчин допомагає кореням працювати активніше

Серед городників великою популярністю користуються дріжджові підживлення. Дріжджі містять корисні грибки, які активізують ґрунтову мікрофлору та стимулюють розвиток кореневої системи.

Для приготування добрива 10 грамів сухих дріжджів і дві столові ложки цукру розчиняють у 10 літрах теплої води та залишають на кілька годин. Після цього рослини поливають під корінь. Таке підживлення допомагає перцю швидше засвоювати поживні речовини з ґрунту та краще переносити несприятливі умови.

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Бананова шкірка забезпечує перець калієм

Бананова шкірка є цінним джерелом калію, який особливо необхідний під час формування плодів. Саме цей елемент відповідає за врожайність, соковитість та солодкість перцю.

Шкірки двох-трьох бананів заливають трьома літрами води та настоюють кілька днів. Отриманим розчином поливають рослини під корінь. Таке натуральне добриво не лише покращує плодоношення, а й допомагає зміцнити імунітет культури.

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