Ці два сорти огірків садять на Закарпатті: вони без проблем витримують холодні ночі і швидко дають великий урожай

Які огірки не бояться холоду / © unsplash.com

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Огірки належать до теплолюбних культур, що найкраще ростуть і плодоносять у літній період, за умови рясного сонячного освітлення та помірно захищеного від вітру середовища. Для повноцінного розвитку рослини потребують стабільного тепла: за температури нижче +15 °С процес формування плодів сповільнюється, квітнення стає млявим, а зав’язі можуть зовсім не утворитися.

У прохолодних регіонах чи за затяжних дощів на початку літа зростає ризик грибкових інфекцій, що призводять до гниття кореневої системи, погіршуючи загальний стан рослин і знижуючи врожай.

Сучасні селекційні досягнення дозволили отримати огіркові сорти, здатні витримувати мінливі та несприятливі погодні умови. Але є два витривалі сорти, які чудово приживаються в умовах помірно-континентального клімату Закарпання — з холодними зимами, а також контрастним літом, що може бути як посушливим, так і дощовим.

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Каскад

Сорт огірків “Каскад” — це ранньостиглий різновид, запилення якого здійснюється бджолами. Його ключова перевага — висока адаптивність до знижених температур і рясних опадів, що робить його надійним вибором для регіонів із нестабільними погодними умовами.

Цей сорт огірків невибагливий у догляді та демонструє стабільну врожайність навіть за несприятливих кліматичних умов. Зеленці досягають 13–15 см у довжину, важать у середньому 90–120 грамів і мають щільну, хрустку м’якоть із приємним солодкуватим смаком.

Насіння можна висівати вже у травні, а перші плоди дозрівають через 45–50 днів. Завдяки своїй витривалості та легкості в догляді, цей сорт є оптимальним вибором для дачників, які не мають можливості постійно доглядати за грядками або мешкають у регіонах із прохолодним кліматом.

Маша

Огірки сорту “Маша” — ідеальний вибір для вирощування в умовах помірно-континентального клімату Закарпаття. Цей сорт відзначається високою стійкістю до прохолодної погоди, здатністю формувати зав’язь навіть при низьких температурах і чудовими смаковими якостями, що робить його популярним серед садівників.

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Огірки сорту “Маша” ідеально підходять як для споживання у свіжому вигляді, так і для заготівлі. Плоди циліндричної форми дозрівають через 40–45 днів після висівання, досягаючи довжини від 6 до 12 см. За належного догляду кожна рослина утворює 6-7 плодів у кожному вузлі. Плоди цього сорту відрізняються дружним дозріванням, мають ніжний смак без гіркоти та високий імунітет до хвороб.

Сорт “Маша” підходить для вирощування як у тепличних умовах, так і на відкритих грядках.