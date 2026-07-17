Ці два симптоми у собаки можуть коштувати йому життя: ветеринар закликав діяти негайно

Собака / © pexels.com

Реклама

Ветеринари закликали власників собак не ігнорувати раптові зміни у стані своїх улюбленців. Якщо тварина почала без видимої причини тремтіти або у неї різко здувся живіт, зволікати з візитом до клініки не варто. Один із цих симптомів може бути ознакою небезпечного для життя захворювання.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці британської ветеринарної клініки Green Pastures Vets звернули увагу на ці симптоми у відео, опублікованому в TikTok. Вони пояснили, що власникам домашніх тварин не завжди легко зрозуміти, коли ситуація є справді невідкладною. На відміну від людей, собаки не можуть словами розповісти, що саме їх турбує, тому будь-які зміни у поведінці чи самопочутті потребують уважності з боку господарів.

Реклама

Ветеринари зазначили, що собаки передають свій фізичний стан і дискомфорт через поведінку, рухи та інші зовнішні ознаки. Саме тому важливо стежити за будь-якими нетиповими проявами, особливо в періоди спекотної погоди.

У відео один із лікарів запитав колегу, чи є надзвичайною ситуацією випадок, коли собака без очевидної причини починає тремтіти. Ветеринарка відповіла, що в такій ситуації краще не ризикувати та звернутися до клініки, щоб переконатися, що тварині нічого не загрожує.

Натомість раптове здуття живота фахівці назвали невідкладним станом. За їхніми словами, це може бути проявом гострого розширення та завороту шлунка (ГРЗШ) — патології, за якої шлунок спочатку наповнюється газами та збільшується в розмірах, а потім перекручується. Ветеринарка наголосила, що без термінового хірургічного втручання тварина може загинути.

За даними благодійної ветеринарної організації PDSA, ГРЗШ є одним із найнебезпечніших станів у собак. Його найпоширенішими симптомами є здуття живота, блювотні позиви або блювання, а також неспокій. Водночас ознаки можуть виникати не одночасно, тому власники не завжди одразу помічають проблему.

Реклама

У PDSA зазначають, що лікування ГРЗШ зазвичай потребує операції, під час якої шлунок повертають у нормальне положення. Водночас навіть своєчасна ветеринарна допомога не завжди гарантує порятунок тварини.

Найчастіше гостре розширення та заворот шлунка діагностують у собак великих і гігантських порід із глибокою грудною кліткою. До групи ризику належать німецькі вівчарки, німецькі доги, сенбернари та добермани. Також, за інформацією PDSA, вищий ризик мають собаки, у яких один із батьків або однопометників уже переніс цей стан. Найчастіше захворювання розвивається у тварин середнього та старшого віку.

Нагадаємо, не всі собаки однаково переносять літню спеку. Ветеринар назвав п’ять порід, які найшвидше можуть перегрітися, а також перерахував основні ознаки теплового удару.

Новини партнерів