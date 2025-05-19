Ці два знаки зодіаку можуть тягнути з вас енергію: як їх розпізнати й захиститися

Які знаки зодіаку тягнуть з інших енергію / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Астрологи назвали двох представників зодіакального кола, які частіше за всіх стають енергетичними вампірами. Це Рак і Скорпіон.

Хто такий емоційний чи енергетичний вампір

Це людина, яка несвідомо підживлюється емоціями інших. Такі люди можуть затівати сварки, бувають занадто дратівливими, постійно когось критикують та опиняються в центрі драматичних подій. Вони не завжди розуміють, як їхня поведінка впливає на оточення, але після спілкування з ними інші почуваються спустошеними. А все тому, що під час комунікації вони викликають сильні емоції — роздратування, смуток, навіть злість. А потім їм стає добре, бо вони підживилися цією енергією, ділячись своїми переживаннями чи проблемами.

Експерти з езотерики говорять, що найбільше від цього потерпають відкриті й емпатичні люди. З точки зору психології, емоційний вампіризм — це захисний механізм. Маніпуляції та драматизм допомагають людині справлятися з внутрішніми страхами, але за рахунок інших.

Реклама

Скорпіон — це пристрасть, яка затягує

Скорпіони — вкрай магнетичні особистості, бо ними управляє планета глибоких трансформацій та почуттів — Плутон. Вони вміють заворожувати, але разом з тим і виснажувати. Скорпіони можуть самі провокувати конфлікти, кризи та переживання. Вони можуть бути тривожними, підозрілими й ревнивими та змушують інших постійно бути в напруженні.

Однак не всі Скорпіони такі, якщо вони працюють над собою, їхня пристрасть стає надихаючою, а не руйнівною.

Рак — турбота, що гнітить

Раки уміють турбуватися про інших, бо ними керує Місяць, який символізує глибокі почуття й інтуїцію. Але їхня емоційна глибина іноді грає проти них. Раки можуть бути такими турботливими, що це перетворюється на залежність. Їхні перепади настрою, схильність чіплятися за минуле або уникати конфліктів можуть створювати важку атмосферу в родині чи в колі друзів.

На щастя, Раки, які навчаються справлятися зі своїми почуттями, стають турботливими та вірними друзями й партнерами.

Реклама