Ці два знаки зодіаку найегоїстичніші: вони переконані, що світ обертається лише навколо них

Кожен із нас часом може бути трохи егоїстом — це природно. Але деякі люди роблять це з неймовірною легкістю, навіть не помічаючи, що ставлять себе в центр будь-якої ситуації. Астрологи переконані: зірки теж впливають на рівень егоїзму. І є два знаки, для яких любов до себе — не вада, а стиль життя. Вони впевнені, що саме їхні інтереси, думки й бажання мають бути головними.

Лев

Леви народжені, щоб бути в центрі уваги. Їм потрібно, щоб їх помічали, хвалили й захоплювалися ними. Їхній егоїзм не завжди злий чи корисливий, частіше це спосіб утвердитися та відчути свою важливість. Леви щиро вірять, що приносять світові добро, тому й заслуговують на повагу. Проте, якщо їх не визнають або критикують, вони можуть стати різкими, образливими й навіть маніпулятивними.

Як ладнати з Левом:

Хваліть щиро, але не підлещуйтеся.

Не змагайтеся за увагу, краще дайте йому роль лідера.

Покажіть, що цінуєте його щедрість — і він відкриється назустріч.

Близнята

На перший погляд, Близнята здаються легкими у спілкуванні, веселими та відкритими. Але за цим ховається зосередженість на власних емоціях і потребах. Вони часто міняють плани, не попередивши інших, говорять лише про себе й легко забувають про обіцянки. Їхній егоїзм — емоційний і ситуативний, але від цього не менш дратівливий для інших людей.

Як порозумітися з Близнятами: