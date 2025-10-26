ТСН у соціальних мережах

310
2 хв

Ці два знаки зодіаку найегоїстичніші: вони переконані, що світ обертається лише навколо них

Егоїзм — не завжди вада, у помірній кількості він допомагає захищати власні межі. Та коли самозакоханість затьмарює здоровий глузд, навіть найяскравіші особистості ризикують втратити підтримку близьких.

Віра Хмельницька
Які знаки зодіаку найбільш егоїстичні

Які знаки зодіаку найбільш егоїстичні / © Mixnews

Кожен із нас часом може бути трохи егоїстом — це природно. Але деякі люди роблять це з неймовірною легкістю, навіть не помічаючи, що ставлять себе в центр будь-якої ситуації. Астрологи переконані: зірки теж впливають на рівень егоїзму. І є два знаки, для яких любов до себе — не вада, а стиль життя. Вони впевнені, що саме їхні інтереси, думки й бажання мають бути головними.

Лев

Леви народжені, щоб бути в центрі уваги. Їм потрібно, щоб їх помічали, хвалили й захоплювалися ними. Їхній егоїзм не завжди злий чи корисливий, частіше це спосіб утвердитися та відчути свою важливість. Леви щиро вірять, що приносять світові добро, тому й заслуговують на повагу. Проте, якщо їх не визнають або критикують, вони можуть стати різкими, образливими й навіть маніпулятивними.

Як ладнати з Левом:

  • Хваліть щиро, але не підлещуйтеся.

  • Не змагайтеся за увагу, краще дайте йому роль лідера.

  • Покажіть, що цінуєте його щедрість — і він відкриється назустріч.

Близнята

На перший погляд, Близнята здаються легкими у спілкуванні, веселими та відкритими. Але за цим ховається зосередженість на власних емоціях і потребах. Вони часто міняють плани, не попередивши інших, говорять лише про себе й легко забувають про обіцянки. Їхній егоїзм — емоційний і ситуативний, але від цього не менш дратівливий для інших людей.

Як порозумітися з Близнятами:

  • Не сприймайте їхні перепади настрою особисто.

  • Говоріть прямо, бо вони цінують чесність.

  • Давайте їм свободу, але нагадуйте про спільну відповідальність.

310
