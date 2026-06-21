Ці дві вечірні звички можуть повільно руйнувати ваше серце: лікарі б’ють на сполох

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Ми часто фокусуємося на правильному харчуванні та спорті, забуваючи, що наш організм потребує серйозного відновлення саме вночі. Як з’ясували вчені, навіть найменші вечірні звички можуть стати «тихими вбивцями» для вашої серцево-судинної системи, поступово виснажуючи організм зсередини.

Про це повідомляє видання Egeszsegkalauz.

Сон — це не просто відпочинок, а час, коли відбуваються критично важливі процеси: виробляються гормони, стабілізується тиск та відновлюється робота серця. Якщо цей процес постійно переривається, організм не встигає «перезавантажитися», що з часом призводить до запалень, збоїв в обміні речовин та серйозних серцевих захворювань.

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Головними ворогами вашого нічного відпочинку, за словами експертів, є вживання алкоголю перед сном та занадто пізня вечеря.

Багато хто помилково вважає, що келих вина допомагає розслабитися. Насправді ж спиртне лише погіршує якість сну: воно порушує природні цикли, змушує частіше прокидатися і критично зменшує час, необхідний для глибокої фази сну. У результаті людина не висипається, навіть якщо проведе в ліжку 8–9 годин.

Не менш шкідливою виявилася і звичка щільно вечеряти перед сном. Коли травна система залишається активною вночі, організм не може налаштуватися на свій природний ритм. Це не лише ускладнює засинання, але й негативно впливає на рівень цукру та метаболізм.

Дослідники наголошують, що проблема не виникає миттєво. Ризики стають реальними, коли ці дії перетворюються на регулярні звички. Хронічне недосипання та низька якість відпочинку тісно пов’язані з розвитком гіпертонії, ожиріння та діабету 2 типу.

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Щоб захистити серце, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

відмовитися від алкоголю безпосередньо перед сном;

перенести вечерю на час за кілька годин до відпочинку;

дотримуватися стабільного графіка сну.

Висновок вчених простий: здоров’я серця залежить не лише від того, що ви робите вдень, а й від того, наскільки якісно ви відпочиваєте вночі.

Нагадаємо, кардіологи раніше пояснили, що найкраще серце захищають не радикальні дієти чи виснажливі тренування, а невеликі регулярні зміни, які людина здатна підтримувати щодня.

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