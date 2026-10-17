Ці електроприлади не можна вмикати через подовжувач: ризикуєте спричинити пожежу

Які електроприлади не можна підключати через подовжувач / © pexels.com

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Не кожен подовжувач розрахований на високе навантаження. Тому перед підключенням техніки потрібно перевірити її потужність, допустиме навантаження кабелю та рекомендації виробника. Розповідаємо, які електроприлади краще підключати безпосередньо до настінної розетки та як зменшити ризик пожежі.

Які прилади не варто вмикати через подовжувач

Найбільше навантаження на електромережу створюють прилади, які нагрівають воду, повітря або робочі поверхні. Якщо одночасно підключити кілька таких пристроїв до одного подовжувача, кабель і контакти можуть перегрітися.

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Електрообігрівачі та тепловентилятори

Обігрівачі часто працюють годинами, споживаючи значну кількість електроенергії. Якщо подовжувач не розрахований на відповідну потужність, його кабель і контактні з’єднання можуть перегріватися.

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Найкраще підключати обігрівач безпосередньо до справної настінної розетки, якщо це відповідає інструкції виробника. Не варто накривати прилад, розміщувати його поруч із легкозаймистими матеріалами або залишати без нагляду всупереч рекомендаціям виробника.

Електрочайники

Звичайний електрочайник може мати потужність близько 2000–2200 Вт. Під час нагрівання води він створює значне навантаження на електричну мережу.

Особливо ризиковано одночасно вмикати в один подовжувач чайник, тостер, мікрохвильову піч та іншу потужну техніку. Щоб уникнути перевантаження, краще використовувати справну настінну розетку й не підключати кілька потужних пристроїв до одного розгалужувача.

Пральні машини

Пральна машина споживає значну потужність, зокрема під час нагрівання води. Додатковий ризик створює вологість у приміщенні, де встановлена техніка.

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Для підключення потрібна належно облаштована розетка із заземленням та відповідним електрозахистом. Використовувати подовжувач варто лише тоді, коли це допускає виробник і електрична система розрахована на таке навантаження.

Мікрохвильові печі

Під час роботи мікрохвильова піч може створювати суттєве навантаження на електромережу. Дешевий або пошкоджений подовжувач може не витримати такого режиму роботи, особливо якщо до нього підключені інші прилади.

Для мікрохвильовки бажано передбачити окрему справну настінну розетку, дотримуючись рекомендацій виробника щодо електроживлення.

Електродуховки та настільні електроплити

Ці прилади використовують для тривалого нагрівання й можуть споживати багато електроенергії. Для потужних моделей потрібна електролінія, розрахована на відповідне навантаження.

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Підключати таку техніку до звичайного трійника без перевірки допустимої потужності небезпечно. Якщо виробник вимагає окремого підключення, потрібно дотримуватися цієї вимоги.

Праски та парогенератори

Праски й потужні парогенератори споживають багато електроенергії під час нагрівання. Старий кабель, пошкоджена ізоляція або ненадійні контакти підвищують ризик перегрівання.

Перед використанням перевірте стан подовжувача та його характеристики. Якщо вилка хитається в розетці, кабель пошкоджений або корпус має сліди плавлення, користуватися ним не можна.

Інші подовжувачі, підключені один до одного

З’єднання кількох подовжувачів поспіль здається простим способом дотягнутися до віддаленої розетки. Однак додаткові контактні з’єднання можуть створювати опір, нагріватися та пошкоджуватися.

Крім того, довгий кабель може бути незручним і створювати ризик механічного пошкодження. Якщо розетки в кімнаті не вистачає, безпечніше облаштувати додаткову точку підключення за допомогою кваліфікованого електрика.

Як зрозуміти, що подовжувач небезпечний

Навіть якщо техніка працює нормально, це не гарантує безпечного підключення. Є кілька ознак, на які потрібно звернути увагу:

Вилка або розетка нагрівається. Сильне нагрівання може свідчити про перевантаження чи поганий контакт.

З’явився запах горілого пластику. Це може бути ознакою пошкодження ізоляції або перегрівання.

Пластик змінив колір чи почав плавитися. Такий подовжувач потрібно негайно вивести з експлуатації.

Чути потріскування або видно іскри. Це може свідчити про несправність контактів і небезпеку займання.

Кабель пошкоджений. Порізи, тріщини та оголені дроти створюють ризик ураження електричним струмом.

Якщо помітили ці ознаки, припиніть користуватися подовжувачем. Не торкайтеся пошкоджених частин, якщо є іскріння або дим. За можливості безпечно вимкніть живлення відповідним автоматом у щитку. Якщо виникла пожежа, телефонуйте за номером 101 або 112.

Як користуватися подовжувачем безпечно

Щоб зменшити ризик короткого замикання та пожежі, дотримуйтеся кількох правил:

Перевіряйте допустиму потужність. Сумарне навантаження підключених приладів не повинно перевищувати значення, зазначене виробником подовжувача. Не вмикайте одночасно багато потужних пристроїв. Чайник, обігрівач і праска можуть створити надмірне навантаження на одну електричну лінію. Не використовуйте пошкоджені кабелі. Навіть незначне пошкодження ізоляції може становити небезпеку. Не накривайте подовжувачі речами. Кабель має залишатися відкритим, щоб тепло відводилося належним чином. Не з’єднуйте подовжувачі між собою. Краще використовувати кабель потрібної довжини, якщо він відповідає навантаженню та рекомендаціям виробника. Перевіряйте стан домашньої електропроводки. У старих будинках розетки й електролінії можуть бути не розраховані на одночасну роботу кількох потужних приладів.

Якщо в оселі постійно бракує розеток, доцільно запросити кваліфікованого електрика. Він перевірить стан проводки, навантаження на електричні лінії та можливість встановлення додаткових розеток.

FAQ

Чи можна підключати обігрівач через подовжувач?

Підключати обігрівач через звичайний побутовий подовжувач небажано через значне споживання електроенергії та ризик перегрівання кабелю. Найкраще використовувати справну настінну розетку. Якщо виробник допускає підключення через подовжувач, він має бути розрахований на потужність приладу й відповідати вимогам електробезпеки.

Які електроприлади не можна підключати через подовжувач?

Особливої обережності потребують електрообігрівачі, тепловентилятори, електрочайники, пральні машини, мікрохвильові печі, електродуховки, настільні електроплити, праски та потужні парогенератори. Для них бажано використовувати належно облаштовані настінні розетки, а в окремих випадках — спеціально розраховані електролінії. Остаточне рішення залежить від потужності приладу, характеристик подовжувача та вимог виробника.

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