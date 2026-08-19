Ці фото можуть накликати нещастя: біоенергетики назвали небезпечні сюжети

Чорна кішка / © Pexels

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Знавці екстрасенсорики й біоенергетики стверджують, що деякі звичайні фотографії можуть мати негативну енергетику та нібито здатні нашкодити людині.

Про це пише «Радіо Трек», посилаючись на рекомендації представників езотеричних практик.

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Зокрема, біоенергетики радять не фотографуватися на тлі руїн і занедбаних будівель. На їхню думку, такі місця нібито накопичують негативну енергію, яка може передаватися людині через фотографію. Якщо подібні знімки вже є, їх не рекомендують зберігати в житловому приміщенні.

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Також езотерики застерігають від фотографування людей під час сну. Вони вважають, що в цей момент людина нібито особливо вразлива, а фотографування може негативно вплинути на її «біополе». Особливо категорично таку практику не радять щодо маленьких дітей.

Окремо фахівці з екстрасенсорики виділяють фотографії з відображенням у дзеркалі. За їхніми твердженнями, такі знімки можуть стати своєрідним «магнітом» для конфліктів, сварок і різноманітних проблем. Водночас зберігати фотографії на смартфоні вони вважають допустимим, але не радять їх друкувати.

Не рекомендують біоенергетики фотографувати й покійників під час похорону. На їхню думку, такі знімки нібито можуть привнести до оселі негативну енергетику та сприяти появі сумних подій.

Ще одним об’єктом забобонів стали чорні кішки. Езотерики стверджують, що фотографії чужих або вуличних чорних котів можуть нібито накликати невдачу. Водночас щодо домашніх улюбленців ця заборона, за їхніми словами, не діє.

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Проте такі твердження не мають наукового підґрунтя.

Нагадаємо, в народних повір’ях деякі звичайні побутові речі вважаються своєрідними носіями достатку. Тому наші предки вірили, що безкоштовно віддавати їх не варто, адже разом із предметом можна нібито «віддати» частину власного добробуту.

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