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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
88
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2 хв

Ці імена на літеру "З" зараз у тренді: як оригінально назвати хлопчика чи дівчинку

Повний список чоловічих та жіночих імен на букву З: слов'янські, українські та рідкісні імена з поясненням їхнього походження та значення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Імена для дитини на літеру "З"

Імена для дитини на літеру "З" / © www.freepik.com/free-photo

Імена, що починаються на літеру «З», звучать яскраво, дзвінко та мають потужну енергетику. У цій категорії поєдналися споконвічні слов’янські імена-обереги, грецькі та біблійні варіанти, а також вишукані східні та європейські імена.

Чоловічі імена на букву З

Чоловічі імена на «З» часто асоціюються із силою характеру, вірністю принципам та внутрішньою гармонією.

Популярні та традиційні українські імена:

  • Захар (Захарій) — біблійне (давньоєврейське) ім’я, що означає «пам’ять Господня» або «той, хто пам’ятає Бога». В Україні ім’я стабільно входить до переліку популярних.

  • Зіновій (Зеновій) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «життя Зевса» або «богоугодний».

  • Зосим — походить із давньогрецької мови та означає «життєздатний», «повний життя».

Рідкісні, старовинні слов'янські та іноземні імена:

  • Зорян — давньослов’янське ім’я, що означає «світлий», «осяяний зорею».

  • Злат (Златан) — слов’янське ім’я зі значенням «золотий», «дорогоцінний».

  • Звенислав — давньослов’янське двоосновне ім’я, яке перекладається як «той, що прославляє» або «дзвінка слава».

  • Збигнєв — західнослов’янське (польське) ім’я, що означає «той, хто розвіяв гнів».

  • Зенон — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «божественний» або «подарований Зевсом».

  • Зігмунд — давньогерманське ім’я зі значенням «переможний захисник».

Жіночі імена на букву З

Жіночі імена на літеру «З» вирізняються особливою ніжністю, мелодійністю та символізмом світла й краси.

Популярні та традиційні імена:

  • Злата — слов’янське ім’я, що дослівно означає «золота». Одне з найпопулярніших імен для дівчаток в Україні протягом останніх років.

  • Зоряна — українське слов’янське ім’я, яке перекладається як «ранкова зоря», «зіркова».

  • Зінаїда — давньогрецьке ім’я зі значенням «народжена Зевсом» або «божественна».

  • Зоя — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «життя».

Рідкісні, старовинні та східні імена:

  • Заріна — перське (або слов’янське) ім’я, що означає «золота», «подібна до зорі».

  • Земфіра — ім’я грецького або східного походження, яке перекладається як «сапфір» або «непокірна».

  • Зореслава — давньослов’янське ім’я зі значенням «та, що славить зорю».

  • Зульфія — східне (арабсько-перське) ім’я, що означає «кучерява» або «приваблива».

  • Златаслава — рідкісне слов’янське ім’я, яке перекладається як «золота слава».

  • Зельда — європейське скорочення від імені Грізельда, що означає «сіра битва» або «щаслива».

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