- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
Ці імена на літеру "З" зараз у тренді: як оригінально назвати хлопчика чи дівчинку
Повний список чоловічих та жіночих імен на букву З: слов'янські, українські та рідкісні імена з поясненням їхнього походження та значення.
Імена, що починаються на літеру «З», звучать яскраво, дзвінко та мають потужну енергетику. У цій категорії поєдналися споконвічні слов’янські імена-обереги, грецькі та біблійні варіанти, а також вишукані східні та європейські імена.
Чоловічі імена на букву З
Чоловічі імена на «З» часто асоціюються із силою характеру, вірністю принципам та внутрішньою гармонією.
Популярні та традиційні українські імена:
Захар (Захарій) — біблійне (давньоєврейське) ім’я, що означає «пам’ять Господня» або «той, хто пам’ятає Бога». В Україні ім’я стабільно входить до переліку популярних.
Зіновій (Зеновій) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «життя Зевса» або «богоугодний».
Зосим — походить із давньогрецької мови та означає «життєздатний», «повний життя».
Рідкісні, старовинні слов'янські та іноземні імена:
Зорян — давньослов’янське ім’я, що означає «світлий», «осяяний зорею».
Злат (Златан) — слов’янське ім’я зі значенням «золотий», «дорогоцінний».
Звенислав — давньослов’янське двоосновне ім’я, яке перекладається як «той, що прославляє» або «дзвінка слава».
Збигнєв — західнослов’янське (польське) ім’я, що означає «той, хто розвіяв гнів».
Зенон — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «божественний» або «подарований Зевсом».
Зігмунд — давньогерманське ім’я зі значенням «переможний захисник».
Жіночі імена на букву З
Жіночі імена на літеру «З» вирізняються особливою ніжністю, мелодійністю та символізмом світла й краси.
Популярні та традиційні імена:
Злата — слов’янське ім’я, що дослівно означає «золота». Одне з найпопулярніших імен для дівчаток в Україні протягом останніх років.
Зоряна — українське слов’янське ім’я, яке перекладається як «ранкова зоря», «зіркова».
Зінаїда — давньогрецьке ім’я зі значенням «народжена Зевсом» або «божественна».
Зоя — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «життя».
Рідкісні, старовинні та східні імена:
Заріна — перське (або слов’янське) ім’я, що означає «золота», «подібна до зорі».
Земфіра — ім’я грецького або східного походження, яке перекладається як «сапфір» або «непокірна».
Зореслава — давньослов’янське ім’я зі значенням «та, що славить зорю».
Зульфія — східне (арабсько-перське) ім’я, що означає «кучерява» або «приваблива».
Златаслава — рідкісне слов’янське ім’я, яке перекладається як «золота слава».
Зельда — європейське скорочення від імені Грізельда, що означає «сіра битва» або «щаслива».