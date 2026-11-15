Ці імена на літеру "З" зараз у тренді: як оригінально назвати хлопчика чи дівчинку

Імена для дитини на літеру "З" / © www.freepik.com/free-photo

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Імена, що починаються на літеру «З», звучать яскраво, дзвінко та мають потужну енергетику. У цій категорії поєдналися споконвічні слов’янські імена-обереги, грецькі та біблійні варіанти, а також вишукані східні та європейські імена.

Чоловічі імена на букву З

Чоловічі імена на «З» часто асоціюються із силою характеру, вірністю принципам та внутрішньою гармонією.

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Популярні та традиційні українські імена:

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Захар (Захарій) — біблійне (давньоєврейське) ім’я, що означає «пам’ять Господня» або «той, хто пам’ятає Бога». В Україні ім’я стабільно входить до переліку популярних.

Зіновій (Зеновій) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «життя Зевса» або «богоугодний».

Зосим — походить із давньогрецької мови та означає «життєздатний», «повний життя».

Рідкісні, старовинні слов'янські та іноземні імена:

Зорян — давньослов’янське ім’я, що означає «світлий», «осяяний зорею».

Злат (Златан) — слов’янське ім’я зі значенням «золотий», «дорогоцінний».

Звенислав — давньослов’янське двоосновне ім’я, яке перекладається як «той, що прославляє» або «дзвінка слава».

Збигнєв — західнослов’янське (польське) ім’я, що означає «той, хто розвіяв гнів».

Зенон — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «божественний» або «подарований Зевсом».

Зігмунд — давньогерманське ім’я зі значенням «переможний захисник».

Жіночі імена на букву З

Жіночі імена на літеру «З» вирізняються особливою ніжністю, мелодійністю та символізмом світла й краси.

Популярні та традиційні імена:

Злата — слов’янське ім’я, що дослівно означає «золота». Одне з найпопулярніших імен для дівчаток в Україні протягом останніх років.

Зоряна — українське слов’янське ім’я, яке перекладається як «ранкова зоря», «зіркова».

Зінаїда — давньогрецьке ім’я зі значенням «народжена Зевсом» або «божественна».

Зоя — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як «життя».

Рідкісні, старовинні та східні імена:

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Заріна — перське (або слов’янське) ім’я, що означає «золота», «подібна до зорі».

Земфіра — ім’я грецького або східного походження, яке перекладається як «сапфір» або «непокірна».

Зореслава — давньослов’янське ім’я зі значенням «та, що славить зорю».

Зульфія — східне (арабсько-перське) ім’я, що означає «кучерява» або «приваблива».

Златаслава — рідкісне слов’янське ім’я, яке перекладається як «золота слава».

Зельда — європейське скорочення від імені Грізельда, що означає «сіра битва» або «щаслива».

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