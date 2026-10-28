Ці імена святих оберігатимуть дитину: топ-5 варіантів, як назвати хлопчика чи дівчинку

Імена святих, які оберігатимуть дитину / © pexels.com

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Вибір імені для дитини — це не лише данина моді чи родинним традиціям, а й важливий духовний крок. Здавна в українській культурі вважалося, що ім’я, дане на честь християнського святого, наділяє дитину молитовним захистом та небесним заступництвом на все життя.

Як зазвичай обирають ім’я святого:

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За днем народження дитини: обирають ім’я того святого, пам’ять якого вшановують у день з’яви малюка на світ.

За днем хрещення: беруть ім’я святого, чий день припадає на дату здійснення таїнства Хрещення.

Найближчі дні після народження: якщо у сам день народження немає потрібного імені, обирають серед святих, яких вшановують у наступні 8 або 40 днів.

Сильні імена святих покровителів для хлопчиків

1. Михаїл (Архангел Михаїл)

Архангел Михаїл — вождь небесного воїнства, символ перемоги добра над злом. Це ім’я дарує хлопчикові сильну духовну броню, відвагу, справедливість та захист від будь-яких життєвих негараздів.

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2. Микола (Миколай Чудотворець)

Один із найшанованіших святих в Україні. Святий Миколай вважається покровителем дітей, мандрівників та усіх, хто потребує допомоги. Ім’я наділяє дитину добротою, чуйністю та вмінням знаходити вихід із найскладніших ситуацій.

3. Юрій / Георгій (Святий Юрій Переможець)

Святий Юрій — символ честі, лицарства та захисту слабких. Це ім’я дарує хлопчику лідерські якості, цілеспрямованість та стійкість перед життєвими випробуваннями.

4. Іван (Святий Іван Хреститель)

Ім’я з глибоким біблійним корінням, що означає «благодать Божа». Святий Іван Хреститель є прикладом чистоти духу та вірності правді. Власники цього імені ростуть розважливими та чесними.

5. Андрій (Святий апостол Андрій Первозванний)

Покровитель української землі. Апостол Андрій дарує своєму носієві щирість, допитливий розум, вірність друзям та глибоку внутрішню силу.

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Сильні імена святих покровительок для дівчаток

Жіночі імена святих несуть у собі енергетику любові, чистоти, мудрості та непохитної віри.

1. Марія (Пресвята Богородиця)

Найвеличніше ім’я в християнському світі. Пресвята Богородиця — головна заступниця та молитовниця за всіх людей. Ім’я Марія наділяє дівчинку милосердям, материнською ніжністю, гармонією та високим духовним захистом.

2. Анна (Свята праведна Анна)

Свята Анна — мати Пресвятої Богородиці. Це ім’я перекладається як «милість» або «благодать». Воно дарує дівчинці доброзичливість, терпіння, родинне щастя та спокій.

3. Софія (Свята Софія — Мудрість)

Свята Софія разом із дочками Вірою, Надією та Любов’ю символізує основоположні християнські чесноти. Ім’я Софія наділяє дівчинку глибоким розумом, виваженістю, естетичним смаком та духовним балансом.

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4. Катерина (Свята великомучениця Катерина)

Покровителька знань, освіти та жіночої долі. Ім’я означає «чиста» і додає своїй власниці аристократизму, допитливості, впевненості у власних силах та благородства.

5. Ольга (Свята рівноапостольна княгиня Ольга)

Видатна постать української історії та свята покровителька держави. Ім’я Ольга дарує дівчинці мудрість, аналітичний розум, сильний характер та вміння керувати власним життям.

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