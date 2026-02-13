Ці кімнатні рослини не зів’януть навіть в темному кутку кімнати: вони прекрасно почуваються без світла

Невибагливі кімнатні рослини / © pexels.com

Проблема полягає не лише у меншій кількості світла, а й у його спрямованості: рослина починає рости «однобоко» та з часом скидає нижнє листя. Добре підібрані види допоможуть уникнути цих проблем і зберегти декоративність рослини.

Сансев’єрія

Сансевієрія / © Pixabay

Відома як «тещин язик» або «зміїна шкіра», ця рослина невибаглива та компактна завдяки жорсткому вертикальному листю.

Переваги: витримує перепади освітлення, очищає повітря.

Догляд: мінімальне поливання, особливо взимку, добре дренований ґрунт, нечасте підживлення.

Різновиди: від компактних розеток до високих сортів з різним забарвленням листя.

Заміокулькас

Заміокулькас / © Pixabay

Так зване «доларове дерево» з глянцевим темно-зеленим листям та м’ясистими стеблами.

Переваги: накопичує воду у кореневищах, адаптується до слабкого світла.

Догляд: помірне поливання, легкий повітропроникний ґрунт, мінімальне обрізання.

Особливості: повільний ріст робить його ідеальним стабільним декоративним елементом.

Драцена

Драцена / © Pixabay

Сімейство рослин з різними формами та розмірами, деякі види ростуть стовбуроподібно, створюючи вертикальний акцент у кутах.

Переваги: толерантна до розсіяного світла, візуально збільшує простір.

Догляд: помірне поливання, ґрунт злегка вологий, періодичне обприскування.

Різновиди: Dracaena fragrans «Massangeana» з широким зеленим листям та Dracaena marginata з тонким червоно-облямованим листям.

Аглаонема

Аглаонема / © Pixabay

Елегантна рослина з декоративним візерунчастим листям, добре адаптована до слабкого освітлення.

Переваги: багато сортів створені спеціально для тіні, листя різного кольору та малюнку.

Догляд: регулярне, помірне поливання, ґрунт злегка вологий, висока вологість повітря.

Хамедорея

Хамедорея / © Фото з відкритих джерел

«Бамбукова пальма» з перисто-розсіченим листям, створює тропічну атмосферу в кімнаті.

Переваги: росте за розсіяного світла, компактна та пишна.

Догляд: регулярне поливання, ґрунт постійно вологий, обприскування для підтримки вологості.

Особливості: нетоксична для домашніх тварин.