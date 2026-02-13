- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 2 хв
Ці кімнатні рослини не зів’януть навіть в темному кутку кімнати: вони прекрасно почуваються без світла
Кут кімнати, обмежений двома стінами, здається ідеальним місцем для великої горщикової рослини. Але на практиці багато видів швидко демонструють, що такі умови для них непрості.
Проблема полягає не лише у меншій кількості світла, а й у його спрямованості: рослина починає рости «однобоко» та з часом скидає нижнє листя. Добре підібрані види допоможуть уникнути цих проблем і зберегти декоративність рослини.
Сансев’єрія
Відома як «тещин язик» або «зміїна шкіра», ця рослина невибаглива та компактна завдяки жорсткому вертикальному листю.
Переваги: витримує перепади освітлення, очищає повітря.
Догляд: мінімальне поливання, особливо взимку, добре дренований ґрунт, нечасте підживлення.
Різновиди: від компактних розеток до високих сортів з різним забарвленням листя.
Заміокулькас
Так зване «доларове дерево» з глянцевим темно-зеленим листям та м’ясистими стеблами.
Переваги: накопичує воду у кореневищах, адаптується до слабкого світла.
Догляд: помірне поливання, легкий повітропроникний ґрунт, мінімальне обрізання.
Особливості: повільний ріст робить його ідеальним стабільним декоративним елементом.
Драцена
Сімейство рослин з різними формами та розмірами, деякі види ростуть стовбуроподібно, створюючи вертикальний акцент у кутах.
Переваги: толерантна до розсіяного світла, візуально збільшує простір.
Догляд: помірне поливання, ґрунт злегка вологий, періодичне обприскування.
Різновиди: Dracaena fragrans «Massangeana» з широким зеленим листям та Dracaena marginata з тонким червоно-облямованим листям.
Аглаонема
Елегантна рослина з декоративним візерунчастим листям, добре адаптована до слабкого освітлення.
Переваги: багато сортів створені спеціально для тіні, листя різного кольору та малюнку.
Догляд: регулярне, помірне поливання, ґрунт злегка вологий, висока вологість повітря.
Хамедорея
«Бамбукова пальма» з перисто-розсіченим листям, створює тропічну атмосферу в кімнаті.
Переваги: росте за розсіяного світла, компактна та пишна.
Догляд: регулярне поливання, ґрунт постійно вологий, обприскування для підтримки вологості.
Особливості: нетоксична для домашніх тварин.