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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

Ці красиві старовинні українські жіночі імена знову в моді: як назвати донечку

Останні роки в Україні знову стають популярними старовинні українські імена.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Старовинні українські імена, які знову популярні

Старовинні українські імена, які знову популярні / © Pixabay

Ось сім жіночих імен, які були попурярними серед наших предків, а тепер переживають новий розквіт.

Євдокія

Часто дівчинку з таким цікавим іменем скорочено називають Дунею. Ім’я має візантійську історію, давньогрецьке походження і несе у собі кілька значень: “милостива”, “та, що несе славу”.

Юстина (Устина)

Латинське ім’я, яке виникло як жіноча версія популярного в давнину чоловічого імені Юстин. Перекласти його можна як “справедлива”. Дівчата з таким цікавим іменем часто чесні, рішучі та несуть у собі внутрішню гідність.

Параска (Параскева)

Давньогрецьке коріння, яке буквально можна тлумачити як “п’ятниця”, “день перед святом”. Саме таке ім’я носила одна з найшанованіших релігійних святих — Параскева П’ятниця. Вона є покровителькою торгівлі, рукоділля і жінок.

Стефанія

Ще одне старовинне грецьке ім’я, яке в давнину часто використовували наші предки. Перекладається як “вінець творіння”. Воно походить від чоловічого відповідника Степан (Стефан). Часто такі жінки амбітні, несуть в собі силу.

Квітослава

Досить рідкісне старослов’янське ім’я, яке зараз знову набуває популярності. Його можна тлумачити як “та, що славиться красою” або “квітуча велич”. Якщо ви шукаєте сильне, але і жіночне ім’я для донечки, варто придивитися саме до цього.

Мирослава

Це слов’янське ім’я було дуже поширеним за часів Київської Русі. Воно утворилося від двох важливих для українців понять: “мир” і “слава”.

Меланія

Дівчинку з таким старовинним іменем можна пестливо називати Мелашкою або Маланкою. Походить воно з давньогрецької мови і перекладається як “чорна”, “темна”. В Україні особливої популярності набуло завдяки святу Маланки, яке припадає на зиму і пов’язане з перевдяганнями, танцями і піснями перед Щедрим вечором.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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