Ці культури в жодному разі не можна садити після картоплі, бо врожаю не буде взагалі

Що не можна сіяти після картоплі / © Pixabay

Картопля — найпопулярніший овоч, що росте на кожному українському городі. Проте після її збору ґрунт втрачає багато поживних речовин і накопичує хвороби та шкідників. Саме тому дуже важливо дотримуватися правил сівозміни. Якщо посадити після картоплі невідповідні культури, врожаю можна не дочекатися.

Чому не можна ігнорувати сівозміну

Картопля виснажує землю, особливо забирає калій, азот та фосфор. Окрім того, у ґрунті залишаються спори грибкових хвороб — фітофторозу та ризоктоніозу, личинки колорадського жука й нематоди. Садіння невідповідних культур після картоплі призводить до повторного зараження та швидкої загибелі рослин.

Які овочеві культури не можна садити після картоплі

Томати. Вони належать до тієї ж родини пасльонових, що й картопля. Обидві культури мають спільні хвороби та шкідників. Якщо після картоплі посадити помідори, велика ймовірність, що вони відразу захворіють на фітофтороз.

Баклажани — це ще один родич картоплі. Баклажани страждають від тих самих хвороб і швидко уражаються колорадським жуком.

Перець. Попри любов до сонця й тепла, перець стає дуже вразливим після картоплі, яка залишає в землі шкідників і грибкові захворювання.

Фізаліс. Не такий відомий, але теж пасльоновий овоч. Ситуація з ним аналогічна, є високий ризик захворювань і буде низька врожайність.

Що краще садити після картоплі

Натомість після картоплі добре ростуть капуста, морква, буряк, огірки, бобові культури та зелень. Вони не страждають від картопляних хвороб і допомагають відновити баланс і родючість ґрунту.