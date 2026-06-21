Ці парфуми - хіт літа-2026: квіткові аромати, які зараз на піку популярності

Парфуми / © Pixabay

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Влітку квіткові парфуми розкриваються особливо красиво: звучать легко, свіжо та невимушено - це створює відчуття доглянутості й жіночності навіть у найспекотніші дні. Цього сезону в тренді як ніжні композиції з півонією та жасмином, так і більш виразні аромати з трояндою, гарденією та фруктовими акцентами.

ТСН.ua зібрав парфуми, які звучать дорого, жіночно та ідеально пасують для літнього сезону.

Якщо ви шукаєте парфуми, які асоціюються з квітучим садом, романтичним настроєм і літньою легкістю, зверніть увагу на аромати, що вже встигли підкорити серця багатьох жінок, - від культових ароматів Chanel і Dior до вишуканих нішевих композицій Byredo та Maison Francis Kurkdjian.

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Jo Malone London Peony & Blush Suede Cologne

Цей квітковий аромат ніжний і чудово тримається протягом дня, не зникаючи повністю. Він водночас грайливий і вишуканий.

Основні ноти: червоне яблуко, півонія, троянда, жасмин, гвоздика, замша.

Byredo Rose of No Man's Land Absolu

Цей улюблений оригінальний аромат троянди посилений у цій версії absolu - є трохи солодшим і димнішим за оригінал. Три види троянд поєднуються з нотами рожевого перцю, шафрану і папірусу.

Основні ноти: троянда, рожевий перець, шафран, чорна смородина, папірус, пачулі.

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Maison Francis Kurkdjian Amyris Femme

Вишуканий нішевий аромат із сімейства квітково-фруктових. Він є грайливим, але водночас стриманим і досконалим для щоденного використання.

Основні ноти: цвіт лимона, груша, пудровий тосканський ірис, амбра, мускус та ветивер.

Chanel Gardénia

У цьому парфюмі нотки жасмину та квітки апельсина роблять аромат ніжно свіжим та невід'ємно квітковим.

Основні ноти: гарденія, жасмин, квітка апельсина.

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Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Неймовірно жіночний квітково-фруктовий аромат. Його полюбляють за солодке і затишне звучання, а також естетичний вінтажний флакон.

Основні ноти: квітка груші, гарденія, коричневий цукор.

Dior Miss Dior Blooming Bouquet

Це вишуканий і неймовірно жіночний квітковий аромат. Він ідеальний для тих, кому потрібен справжній букет квітів.

Основні ноти: калабрійський бергамот, дамаська троянда, півонія, білий мускус.

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Lancôme Idôle

Аромат переосмислює класичну троянду з чистим, повітряним відтінком, а яскраві цитрусові та жасмин підкреслюють аромат.

Основні ноти: жасмин, мускус, біла троянда, шипр.

Нагадаємо, ми писали про те, як і куди наносити парфуми, щоб аромат супроводжував вас весь день.

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