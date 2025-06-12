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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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100
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2 хв

Ці квіти забирають сили та здоров’я: 6 рослин, які не варто садити на своїй клумбі

Перш ніж садити якісь нові квіти, треба обов’язково вивчити їхні властивості. Навіть найгарніша рослина може приховувати в собі небезпеку для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які квіти не можна садити на клумбі, вони токсичні

Які квіти не можна садити на клумбі, вони токсичні / © Freepik

Не всі квіти, що милують око, однаково безпечні. Деякі з них приховують серйозну загрозу як для людей, так і для домашніх тварин — викликають алергії, подразнення чи навіть отруєння. Тому перед садінням деяких декоративних рослин біля свого дому, варто дізнатися, які з них краще обійти стороною. Про це пише ресурс zaxid.net.

Які гарні квіти краще не садити у своєму саду: 6 небезпечних рослин, що шкодять здоров’ю

  1. Конвалія. Ця символічна весняна квітка може стати джерелом небезпеки. Усі її частини — від коріння до ягід, містять токсичні сполуки. Дотик до конвалії може спричинити подразнення шкіри, а випадкове проковтування — серйозне отруєння. Особливо варто бути обережними тим, у кого є діти і домашні улюбленці.

  2. Жовтець їдкий. Цю рослину часто можна побачити у садах чи на луках. Але її сік здатен викликати свербіж, печіння та навіть опіки. При потраплянні всередину можливі запальні процеси, нудота й інтоксикація. Не варто недооцінювати цю квітку через її невинний вигляд, вона може бути вкрай небезпечною.

  3. Наперстянка (дигіталіс). Ця висока й ефектна рослина часто використовується в ландшафтному дизайні, але містить небезпечні сполуки — глікозиди, що впливають на серце. Навіть у малій дозі речовини з наперстянки можуть викликати серцеві порушення. Особливо небезпечно вирощувати її там, де живуть діти.

  4. Вовчі ягоди (вовче лико). Рослина з приємним запахом та яскравими ягодами має привабливий вигляд, але приховує в собі потужні токсини. Її аромат може спричинити слабкість, головний біль і нудоту. Плоди рослини вкрай токсичні, тому варто бути обережними і не вживати їх.

  5. Рицина. Хоча ця декоративна рослина захоплює своїм великим гарним листям й ідеально підходить для садового декору, її насіння містить рицин — сполуку, яка вважається одним із найнебезпечніших природних токсинів. Навіть мінімальна кількість цієї речовини здатна викликати тяжке ураження внутрішніх органів, що може загрожувати життю.

  6. Дурман (датура) має екзотичний привабливий вигляд. Але в його листі, квітах і насінні містяться алкалоїди, які можуть викликати слабкість, психічні розлади, втрату свідомості та серйозне отруєння. Не варто садити цю рослину там, де живуть маленькі діти й домашні тварини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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