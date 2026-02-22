Ці квіти забирають сили та здоров’я: п’ять рослин, які не можна садити на своїй клумбі

Сад — це місце, де ми шукаємо спокій, оновлення й підтримку природи. Проте не всі рослини створені для гармонії та відновлення. Деякі з них мають сильну негативну енергетику, виснажують людей, погіршують атмосферу ділянки або навіть можуть бути небезпечними для здоров’я. Вони мають привабливий вигляд, але приносять більше шкоди, ніж користі. Саме тому важливо знати, чого краще уникати, щоб сад став місцем сили, а не джерелом проблем.

Олеандр. Рослина надзвичайно красива, але містить отруйні речовини. Чим небезпечна квітка: токсичні соки можуть спричинити алергію або опіки, різкий запах викликає головний біль і слабкість у чутливих людей, небезпечний для дітей і тварин. У замкнених просторах чи на маленьких подвір’ях олеандр швидко створює важку атмосферу.

Наперстянка. Декоративна, ефектна, але надзвичайно токсична квітка. Негативні властивості: отруйні алкалоїди здатні впливати на серце, навіть контакт із листям може спричинити подразнення, пилок у деяких людей викликає запаморочення. Такі рослини часто приносять на подвір’я відчуття тривоги й нестабільності через сильний енергетичний фон.

Молочай. Рослина невибаглива, але її молочний сік небезпечний. Чому не варто садити: сік викликає опіки на шкірі, може провокувати алергію та кашель, за народними прикметами, витягує енергію з дому та господарів. Якщо хочете створити затишний сад, краще вибрати безпечніші декоративні види.

Тис. Вічнозелений і красивий, але вкрай токсичний. Ягоди та хвоя містять сильні отруйні сполуки, у великих дерев енергетика дуже важка, не рекомендується висаджувати поруч із місцем відпочинку. У багатьох країнах тис вважають деревом, що забирає сили.