Ці огірки вибухатимуть у банках: які плоди в жодному разі не можна консервувати

Які огірки не можна консервувати / © pixabay.com

Розповідаємо, які огірки не можна консервувати, вони не зберігатимуться і вибухатимуть у банках. Про це пише ресурс VSN.

Перестиглі огірки зазвичай мають товсту шкірку, багато насіння та надмірну кількість вологи. Такі плоди легко піддаються бродінню, а це пряма загроза для герметичних банок.

Пошкоджені та м’які огірки. Тріщини, вм’ятини, м’які плями — це ідеальні умови для розмноження бактерій. Якщо покласти такі овочі в банку, є велика ймовірність, що розпочнеться гниття, яке зіпсує всю консервацію і створить надмірний тиск.

Надто великі огірки. Овочі гігантських розмірів нерідко мають водянисту м’якоть і нерівномірно прогріваються під час термічної обробки. Це призводить до швидкого псування всіх овочів у банці.

Гіркі сорти. Огірки з гіркотою після термічної обробки лише посилюють свій неприємний смак. Окрім того, гіркота іноді сигналізує про наявність речовин, які погано взаємодіють із маринадом.

Плоди, які довго зберігалися. Овочі, що пролежали кілька днів перед закруткою, втрачають свою хрусткість і можуть стати джерелом мікробів. Особливо небезпечні переохолоджені та зів’ялі огірки.

Гібриди з тоненькою шкіркою. Плоди таких сортів мають делікатну шкірку, яка розм’якшується в маринаді. Через це огірки стають м’якими і втрачають свою форму.