Ці п’ять кімнатних рослин захищають дім від нечистої сили, бідності та хвороб

Які кімнатні рослини захищають дім від негативу / © pexels.com

Реклама

Із давніх часів люди вірили, що рослини здатні впливати не лише на повітря в оселі, а й на енергетику простору. Наші бабусі уважно вибирали квіти для дому, вважаючи, що деякі з них можуть відганяти негатив, притягувати достаток та оберігати родину від хвороб. Багато хто дотримується цих прикмет і досі, бо насправді є такі рослини, які мають корисні властивості для мікроклімату оселі.

Які кімнатні рослини вважають природними оберегами від бідності, нечисті та хвороб