- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 747
- Час на прочитання
- 2 хв
Ці п’ять кімнатних рослин захищають дім від нечистої сили, бідності та хвороб
Навіть якщо не вірити в прикмети, багато кімнатних рослин справді позитивно впливають на самопочуття, повітря і настрій у домі. А якщо квітка ще й асоціюється із захистом, здоров’ям та добробутом, чому б не поставити її на своєму підвіконні.
Із давніх часів люди вірили, що рослини здатні впливати не лише на повітря в оселі, а й на енергетику простору. Наші бабусі уважно вибирали квіти для дому, вважаючи, що деякі з них можуть відганяти негатив, притягувати достаток та оберігати родину від хвороб. Багато хто дотримується цих прикмет і досі, бо насправді є такі рослини, які мають корисні властивості для мікроклімату оселі.
Які кімнатні рослини вважають природними оберегами від бідності, нечисті та хвороб
Герань здавна вважали потужним захисником дому. За народними прикметами квітка не впускає в оселю злих людей і погану енергію. Її аромат заспокоює нервову систему, покращує сон і знижує рівень стресу. Також герань очищує повітря від бактерій.
Алое називають рослиною здоров’я і життя, вважається, що вона захищає дім від хвороб і сварок. Алое поглинає негативні емоції, а сік рослини упродовж багатьох віків використовують для виробництва косметики та ліків. Рослину радять ставити на підвіконня чи біля входу в дім.
Фікус символізує стабільність і матеріальний добробут. У багатьох культурах вірять, що ця рослина притягує достаток і допомагає уникнути фінансових труднощів. Окрім того, фікус добре очищує повітря та створює відчуття затишку в оселі.
Спатифілум. Цю квітку часто називають «жіночим щастям». За народними прикметами, спатифілум гармонізує атмосферу в домі, зменшує конфлікти та сприяє душевному спокою. Вважається, що він захищає оселю від заздрощів і негативу.
Лавр кімнатний у давнину був символом перемоги та захисту. Рослина здатна відганяти нечисту силу та приносить удачу. Лаврове листя також має антисептичні властивості й освіжає повітря.