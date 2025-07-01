ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
2 хв

Ці п’ять соусів обов’язково мають бути у вашому холодильнику, і ось чому

Універсальні, доступні, смачні та корисні — ці соуси не лише урізноманітнять ваше повсякденне меню, а й принесуть неоціненну користь для організму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які соуси мають бути в кожному холодильнику

Які соуси мають бути у кожному холодильнику / © Pixabay

Такі соуси перетворять найпростішу страву на справжній витвір кулінарного мистецтва. А завдяки своєму натуральному складу вони будуть дуже корисними для здоров’я. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

5 універсальних соусів, які мають бути в кожному холодильнику

  • Соєвий соус має глибокий солонуватий смак з легкою ноткою солоду, тому ідеально підходить до овочевих, м’ясних і рибних страв. Його активно використовують у стравах азійської кухні, салатах і як основу для маринаду. Ферментовані соєві боби, з яких виготовляють цей соус, містять амінокислоти та антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця й уповільнюють старіння клітин. Окрім того, соєвий соус може частково замінити кухонну сіль, що особливо актуально для тих, у кого проблеми з тиском.

  • Гірчичний соус має характерний пряний смак з легкою кислинкою. Він увиразнюватиме смак запеченого м’яса, картоплі, бутербродів і салатів. До того ж гірчичні зерна багаті на мікроелементи — селен і магній, які підтримують нормальну роботу серця та судин. Соус також активізує обмін речовин і добре зігріває в холодну пору року.

  • Гуакамоле. Це мексиканський соус з кислинкою, який має ніжну кремову текстуру і насичений смак. До його складу входять авокадо, сік лимона, часник і зелень. Його можна подавати до м’яса, риби та салатів. Гуакамоле також неймовірно корисний, бо містить поліненасичені жирні кислоти. А завдяки високому вмісту клітковини соус швидко насичує та зміцнює імунітет.

  • Йогуртовий соус із часником. Таке поєднання інгредієнтів створює освіжальний і водночас пікантний смак. Соус підходить до овочів, риби, м’яса, лаваша, а також чудово замінює майонез у салатах. Йогурт забезпечує організм корисними бактеріями, які покращують травлення, а часник має потужний антиоксидантний ефект. Тому цей соус не лише смачний, а й корисний та поживний, його можна включати до свого щоденного раціону.

  • Домашній томатний соус з натуральних інгредієнтів. Цей соус зі стиглих помідорів, базиліку, часнику та спецій буде ідеальним доповненням до пасти, м’яса, овочевих запіканок і піци. Продукт завдяки вмісту томатів багатий на лікопен — потужний антиоксидант, який знижує ризик хвороб серця і підтримує імунітет. Соус легко приготувати власноруч, він чудово зберігається у стерильних банках.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie