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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Ці п’ять застосунків на Android краще видалити

Дуже часто ці програми використовуються для розсилання реклами, тому їх закликають видаляти негайно.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Смартфон

Смартфон / © Associated Press

Виробники смартфонів часто встановлюють на телефони застосунки партнерів — найчастіше заради комерційної вигоди.

Фахівці порталу BGR назвали види вбудованих програм і сервісів на Android, які можна видалити з пристрою без ризику нашкодити його роботі.

П’ять таких категорій застосунків

Samsung завантажує програми Things і Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music і Google TV.

Експерти зазначили, що виробники Android-смартфонів нерідко випускають застосунки, які дублюють програми, вже наявні в операційній системі. Наприклад, у Samsung є «Календар Samsung», у OnePlus — My Files. Також на пристроях можуть траплятися застосунки від партнерів, за встановлення яких виробник отримує винагороду.

Раніше ми писали про те, як за кілька хвилин звільнити пам’ять на Android і не втратити важливі дані. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
357
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