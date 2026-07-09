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Ці п’ять застосунків на Android краще видалити
Дуже часто ці програми використовуються для розсилання реклами, тому їх закликають видаляти негайно.
Виробники смартфонів часто встановлюють на телефони застосунки партнерів — найчастіше заради комерційної вигоди.
Фахівці порталу BGR назвали види вбудованих програм і сервісів на Android, які можна видалити з пристрою без ризику нашкодити його роботі.
П’ять таких категорій застосунків
Samsung завантажує програми Things і Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music і Google TV.
Експерти зазначили, що виробники Android-смартфонів нерідко випускають застосунки, які дублюють програми, вже наявні в операційній системі. Наприклад, у Samsung є «Календар Samsung», у OnePlus — My Files. Також на пристроях можуть траплятися застосунки від партнерів, за встановлення яких виробник отримує винагороду.
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