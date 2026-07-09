Ці п’ять застосунків на Android краще видалити

Смартфон / © Associated Press

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Виробники смартфонів часто встановлюють на телефони застосунки партнерів — найчастіше заради комерційної вигоди.

Фахівці порталу BGR назвали види вбудованих програм і сервісів на Android, які можна видалити з пристрою без ризику нашкодити його роботі.

П’ять таких категорій застосунків

Samsung завантажує програми Things і Wearable, Motorola — Notifications, Google — YouTube Music і Google TV.

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Експерти зазначили, що виробники Android-смартфонів нерідко випускають застосунки, які дублюють програми, вже наявні в операційній системі. Наприклад, у Samsung є «Календар Samsung», у OnePlus — My Files. Також на пристроях можуть траплятися застосунки від партнерів, за встановлення яких виробник отримує винагороду.

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