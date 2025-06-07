Ці п’ять жіночих імен притягують до своїх власниць удачу і щастя: перевірте, чи є серед них ваше

Які жіночі імена притягують удачу і щастя / © Pixabay

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Всі ці імена несуть у собі позитивну енергетику. Якщо ви шукаєте, як назвати доньку, перегляньте запропоновані варіанти.

Марія

Це ім’я прийшло до нас з давньоарамейської мови і перекладається як “кохана”. Представниці імені Марія часто життєрадісні, дружелюбні, добрі, готові завжди прийти на допомогу іншим. Саме тому вони захоплюють людей, справляють на них гарне враження.

Жозефіна

Французьке коріння цього імені можна перекласти як “благословенна”. Часто це ім’я пов’язують з чоловічим Джозеф (Йосип) та Святим Письмом. Його власниці стримані, але цілеспрямовані. Своїми найкращими якостями вони зачаровують людей навколо. Жозефіни залишаються в пам’яті людей надовго, адже дуже харизматичні.

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Анастасія

Прийшло до нас з давньогрецької мови і тлумачиться як “воскресіння”, “безсмертна”. В сучасному світі Анастасію можна описати як мрійливу дівчину, яка вимагає до себе багато уваги. Але саме завдяки цим якостями вона й отримує все, про що мріє. З новими людьми легко знаходить спільну мову. Анастасія працьовита, вольова, до кінця відстоює свою думку.

Агата

Ще одне давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як “гарна”, “добра”. Його представниці завжди відрізняються наполегливістю та стійкістю, завдяки яким вони отримують все, що хочуть. У Агати сильно розвинене почуття справедливості, а тому вона ніколи не відмовиться від своїх обіцянок. Завдяки оптимізму та позитиву згуртовують навколо себе людей.

Мирослава

А це ім’я вже має слов’янське походження, воно тлумачиться як “та, що приносить славу і мир”. Жінка з таким ім’ям спокійна, розсудлива, неконфліктна. Якщо в неї в житті з’являється проблема, вона вирішує її мирним шляхом. А ще Мирослава цілеспрямована та наполеглива, а тому будь-які завдання виконує швидко і якісно.