Ці плоди краще не чіпати: чому не варто збирати яблука восени

Не поспішайте з прибиранням фруктів у саду — саме вони рятують птахів від голоду в зимовий період.

Яблука

Яблука / © unsplash.com

У листопаді природоохоронці закликають садівників не прибирати з дерев і землі опалі або перестиглі яблука та груші. Такі плоди стають важливим джерелом їжі для диких птахів у холодну пору року.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснюють екологи, узимку багато птахів стикаються з нестачею насіння, комах та ягід. Тому залишені в саду фрукти можуть допомогти їм пережити період, коли земля вкрита снігом, а джерела їжі обмежені. Особливо цінними такі корми є для дроздів, чорних дроздів, синиць і горобців.

Окрім фруктів, спеціалісти радять підгодовувати птахів сумішшю насіння, арахісом, борошняними черв’яками або невеликими шматочками варених круп. Проте робити це слід обережно: залишки їжі не повинні псуватися, адже зіпсовані продукти можуть спричинити поширення хвороб серед птахів.

Також важливо підтримувати чистоту годівниць і пташиних столиків. Їх рекомендують очищати щотижня та дезінфікувати, а ємності з водою — промивати щодня. Це допомагає уникнути накопичення бактерій і посліду.

За словами природоохоронних організацій, навіть прості дії, як-от залишення кількох яблук у саду, можуть мати значення для підтримки місцевих популяцій птахів, які через зміну клімату та скорочення середовищ проживання дедалі частіше стикаються з труднощами у пошуку їжі взимку.

