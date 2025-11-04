- Дата публікації
Ці плоди краще не чіпати: чому не варто збирати яблука восени
Не поспішайте з прибиранням фруктів у саду — саме вони рятують птахів від голоду в зимовий період.
У листопаді природоохоронці закликають садівників не прибирати з дерев і землі опалі або перестиглі яблука та груші. Такі плоди стають важливим джерелом їжі для диких птахів у холодну пору року.
Про це повідомило видання Express.
Як пояснюють екологи, узимку багато птахів стикаються з нестачею насіння, комах та ягід. Тому залишені в саду фрукти можуть допомогти їм пережити період, коли земля вкрита снігом, а джерела їжі обмежені. Особливо цінними такі корми є для дроздів, чорних дроздів, синиць і горобців.
Окрім фруктів, спеціалісти радять підгодовувати птахів сумішшю насіння, арахісом, борошняними черв’яками або невеликими шматочками варених круп. Проте робити це слід обережно: залишки їжі не повинні псуватися, адже зіпсовані продукти можуть спричинити поширення хвороб серед птахів.
Також важливо підтримувати чистоту годівниць і пташиних столиків. Їх рекомендують очищати щотижня та дезінфікувати, а ємності з водою — промивати щодня. Це допомагає уникнути накопичення бактерій і посліду.
За словами природоохоронних організацій, навіть прості дії, як-от залишення кількох яблук у саду, можуть мати значення для підтримки місцевих популяцій птахів, які через зміну клімату та скорочення середовищ проживання дедалі частіше стикаються з труднощами у пошуку їжі взимку.
