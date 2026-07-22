Ці побутові прилади краще не висмикувати з розетки: причина здивує багатьох

Розетка / © unsplash.com

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Бажання заощадити на електроенергії змушує багатьох українців вимикати побутову техніку з розетки після кожного використання. Проте експерти попереджають: для деяких пристроїв така звичка може не лише не принести відчутної економії, а й негативно вплинути на їхню роботу та довговічність.

Про це пише Martha Stewart.

Окремі побутові прилади спроєктовані для постійної роботи або перебування в режимі очікування. Часте відключення від мережі може створювати додаткове навантаження на електроніку, розетки, вилки чи окремі вузли пристрою.

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У багатьох випадках споживання електроенергії в режимі очікування є мінімальним, тому реальна економія може бути значно меншою, ніж очікують користувачі.

Експерт з електротехніки Тім Ходніцький не рекомендує висмикувати вилку пральної машини чи сушарки після кожного циклу. За його словами, потужні вилки таких приладів можуть прискорювати зношення контактів розетки та штекера через постійне підключення і відключення.

Крім того, сучасні моделі зберігають службову інформацію про роботу пристрою, яка після знеструмлення може скидатися.

Холодильник створений для безперервної роботи, тому вимикати його без необхідності також не рекомендується.

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Після відключення температура всередині поступово підвищується, що може сприяти появі неприємного запаху, плісняви та псуванню продуктів. Після повторного ввімкнення приладу також потрібен час, щоб знову досягти потрібної температури.

Сучасні посудомийні машини обладнані електронними модулями керування, які також розраховані на постійне підключення до електромережі.

У режимі очікування вони споживають небагато електроенергії, тому постійне вимикання з розетки зазвичай не дає суттєвої економії.

Мікрохвильові печі також використовують мінімум електроенергії в режимі очікування. Водночас часте витягування вилки може прискорити зношення роз’єму, а після кожного підключення доведеться заново налаштовувати годинник та інші параметри.

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Фахівці не радять регулярно вимикати бойлер, якщо в цьому немає реальної потреби. Повне охолодження води з подальшим нагріванням збільшує навантаження на нагрівальний елемент, що потенційно може впливати на його ресурс.

Після вимкнення за допомогою пульта багато OLED-телевізорів автоматично запускають спеціальний цикл обслуговування матриці.

Він допомагає рівномірніше зношувати пікселі та продовжує термін служби дисплея. Якщо одразу висмикнути вилку з розетки, цей процес може не завершитися.

Регулярне вимкнення роутера може переривати автоматичне встановлення оновлень програмного забезпечення та систем безпеки. Крім того, після кожного ввімкнення пристрою потрібен час для повторного встановлення з’єднання з провайдером та відновлення роботи інтернету.

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Чи варто вимикати техніку заради економії

Експерти наголошують, що рішення про вимкнення техніки має залежати від конкретного приладу.

Якщо пристрій споживає значну кількість електроенергії навіть у режимі очікування або ви плануєте довго ним не користуватися, відключення може бути доцільним.

Водночас для холодильників, бойлерів, OLED-телевізорів, роутерів та деякої сучасної побутової техніки регулярне знеструмлення не завжди приносить користь, а в окремих випадках навіть може скорочувати строк служби обладнання.

Нагадаємо, цифри на механічному регуляторі температури холодильника позначають не градуси, а інтенсивність роботи компресора. Нижчі значення (1-2) — слабше охолодження, вищі (5-7) — сильніше. Оптимальна температура для продуктів — +1…+5 °C. Температура всередині холодильника неоднакова: нижня полиця — найхолодніша, дверцята — найтепліші. Експерти радять не переповнювати камеру та не ставити гарячі страви.

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